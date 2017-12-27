男子在楼顶自建“狗乐园”吵了邻居 9条犬被收缴

楼顶远景。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 李凌风 佘燕峰）有些小区将楼顶作为开放区域，大家可以晒晒被子，晾晾衣服，可在西安北郊玄武新城小区，有一个楼顶，别说晒被子了，大家压根就不敢上去。

业主：“叫声特别大，有时候白天有时候晚上，一只狗叫，所有狗都开始叫，就没法睡觉。”

业主：“他把楼顶一占，我们想晾个被子都上不去。”

在玄武新城小区里，大家对5号楼的楼顶怨声载道，但又望而却步，

业主：“夏天的时候，根本就不敢开窗户，特别臭。”

业主：“这些狗万一从楼梯跑下去了，要是咬了人，那事情可就严重了。”

记者：“让附近住户们难以忍受的，就是小区里5号楼一单元的楼顶，原本空旷的区域里堆放了很多的废弃物品，里面能看到很多大大小小的狗，虽然被一块木板隔开了，但是木板的作用显然不大，因为整个楼顶随处可见狗的排泄物。”

5号楼一单元的楼顶原本完全开放，一方面起到消防作用，一方面也可作为平台晾晒衣物，大约2012年前后不久，楼上一位姓李的业主，堆放起了各类杂物，之后陆陆续续开始养起了狗，而且数量越养越多，扰民问题、安全问题、卫生问题……小区物业不断接到邻居们的投诉。

物业工作人员：“这个人自己说他非常喜欢狗，我们处理过几次，可人家后来又慢慢养起来了，我们也很无奈。”

狗的数量太多，完全占据了整个楼顶的平台，一旦有生人靠近，所有狗就会立即狂叫不止，其中几条狗个头较大，远远看着也让人心里发怵。记者随后将这一情况反映给了辖区的辛家庙派出所。

民警：“你先把大狗拴上。”

男子：“这是别人的狗。”

民警：“三环内不允许养大狗。”

男子：“我明天就清理完。”

男子最终配合民警，控制大狗，并打开犬舍，经过清点，两只大型犬，7只中小型犬，而在堆放了大量物品的楼顶，抓狗可不是件容易事。

男子：“这些都是流浪狗，别人不要的，我带回来养的。”

男子一再强调，自己是真心爱狗，所以才会坚持为狗付出，可如此爱狗，方式欠妥，尤其是严重影响别人，还有很大安全隐患。

民警：“三环内不让养大狗，这男的没有出示任何狗证，所以我们把狗暂扣，要是没证，我们全部收缴。”

编辑： 张娟