女子收“充话费赠话费”短信，操作后银行卡内钱没了。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 曹博棋）前两天，西安的李女士收到了一条短信，没想到就是这条短信竟导致李女士银行卡里的钱都没有了。

李女士：“短信内容是充话费赠话费。这个短信的发送方是和之前10086发送的话费账户等信息在一个短信里，我就误认为就是10086给我发送的。”

随后，李女士便点击短信中的链接，进入到了一个和中国移动网上营业厅十分相似的页面，并根据提示输入了身份证号、银行卡号以及取款密码，以及手机上收到的一条验证码，进行话费充值。

李女士：“钱充完后一直也没到账，我也没有在意。昨天我和丈夫要用钱，一看卡上的钱没有了，然后我们去银行查了以后非常吃惊。”

根据银行流水显示，李女士银行卡里的16000元钱是被用于无卡自助消费了，而消费的时间，正是她按照先前那条短信链接充话费的时间。李女士这才恍然大悟，自己可能是进入了骗人网站。而当她再次点击先前充值话费的网站时，发现网站已经不见踪影，她又仔细看了一遍当时充话费时收到的验证码，才发现所谓的充话费送话费从头到尾都是骗局。

李女士：“当时短信显示了一排数字，我以为是充话费要的验证码，所以我就输进去了。昨天我把这个验证码的短信仔细一看，才发现这是要转走我16000元的短信。”

编辑： 张娟