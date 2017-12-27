年夜饭你预订了吗？ 想订好位置的你可得抓点紧了

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 李逸超）眼瞅着2018年就快来了，说到过年，有一个必不可少的环节就是年夜饭，今年的年夜饭你订了吗？想预订一个好位置，现在还真得抓紧了。
西安饭庄钟楼店总经理助理康佳：“目前下午五点到七点，包间已经全部预订满了，但是大厅和其它地方还有空余。”
长安大排档小寨店厨师长张永春：“年夜饭到现在已经订了有十几桌了。”
唐城小院粤菜馆经理胡义超：“大概已经订了百分之五十了。”
国秀新苑曲江店前厅主管杜凤：“年夜饭已经订了七成多了，三楼的包间都已经订满了，一楼大厅还有空位置。”
别看现在看上去离过年还早着呢，但是大家订位置的速度，比想象地还要快一些。
唐城小院粤菜馆经理胡义超：“十月份就有预订了。”
西安皇冠假日酒店御皇轩中餐厅中餐主管郭二娜：“九月份已经有客人预订了。”
国秀新苑曲江店前厅主管杜凤：“去年吃了感觉还不错，所以直接就把今年的预订了。”
定位置之前，咱还得关心一下年夜饭的价格。
国秀新苑曲江店前厅主管杜凤：“陕菜的话，价格就是从688到1688都有。”
长安大排档小寨店厨师长张永春：“陕菜688元一桌到1288元一桌，不同档。”
唐城小院粤菜馆经理胡义超：“粤菜今年年夜饭的规格是1000元至3388元。”
西安皇冠假日酒店御皇轩中餐厅中餐主管郭二娜：“今年目前的套餐情况是从2688元起到6888元不等，我们也可以根据客人的需求进行相应地调整。”
这有人就问了，如果想在家吃饭怎么办？
德发长钟楼店宴会部副经理白婉蓉：“除了正常大厅包间的预订，我们还推出了团圆宴送到家的外送活动。”
同盛祥钟楼店总经理马凯：“只需要您通过一个电话预订，我们就会安排厨师带着新鲜的食材到您的家里上门，给您亲自制作一桌可口的年夜饭菜。”
厉害了！那么今年的年夜饭，你预定了吗？
编辑： 张娟
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