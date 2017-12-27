民房闯入神秘客 动物保护人员：是“越狱”北极狐

民房闯入神秘客，原来是一只“越狱”北极狐。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 陈志恺）今天（12月27日）西安雁塔区郝家村一栋民房里突然闯入一种神秘动物，在院子里到处乱窜，大伙一看这家伙尖牙利齿，长相凶狠，让有些让人后怕。
围观市民：“不认识，没见过，像狼。”
围观市民：“我看像哈士奇。”
围观市民：“我看像那种外国的狗，阿拉斯加犬之类的。”
围观市民：“像狐狸，我看它的头和尾巴就和狐狸一样，确实像狐狸。”
房东李师傅说，今天早上他家房客突然打来电话，说老房子里突然闯入了这个怪家伙，到处乱窜，大伙都担心这家伙伤人。
房东李师傅：“我就看它到处乱跑，也不知道是啥，在楼上这里，赶都赶不走，房东就把它抓住了。”
记者看到这家伙被李师傅拴起来之后，不停跑动，偶尔还会在地上蹭蹭皮毛、伸伸懒腰，面对大伙围观拍照一点都不胆怯。好心市民担心它受冷受饿，还弄来了水和食物，这家伙该吃就吃该喝酒喝，一点害羞的意思都没有，非常自如淡定。
围观市民：“应该是人养的，要是野生的，肯定会很害怕人。”
从长相和皮毛来看，这家伙到底是个啥身份，现场没一个人能说清，那还是让懂行的来给看看。
西安市雁塔区农林水务局工作人员：“这动物看着没啥外伤，身体挺健康，到底是啥物种，我们要带回去让专家再鉴定，如果是野生动物，放归大自然是最好的选择。”
随后，记者联系了西安市野生动植物保护管理站的专业人员，专业人员说这是一只北极狐，陕西本地没有这种狐狸生活，这只北极狐应该是人工养殖的狐狸，他们会将北极狐妥善安排。
编辑： 张娟
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