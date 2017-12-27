西安号召节约用气 天然气企业做好分区分时停气预案

西部网讯（记者 刘望）入冬以来，西安天然气需求量迅速增加，加之上游供气严重不足，天然气供需矛盾日渐突出，预计未来一段时间天然气用气量还会进一步增加，用气紧张状况将持续加剧。西安市人民政府近日（12月25日）发布通告，号召全市节约使用天然气，保证市民正常生活用气。

对冬季室内采暖温度进行严格控制

全市各公共场所和居民小区室内温度严格控制在20℃以下。

大型集中供热企业天然气锅炉减限用气，控制用户供热区域室内温度不得高于20℃。

无人场所及时停止供热，各采暖单位要根据天气情况，随时调节供热量，降低供热取暖能耗。

全市各级各部门、机关、团体、企事业单位要带头做好节约用气工作。

对供气时段进行限制 错峰供气

全市工业用户调整生产计划，暂停供应生产用气至2018年春节。

全市商业综合体（不含酒店）天然气采暖锅炉暂停供气，自主采用电力等其他采暖方式。

全市采用天然气供暖的单位（办公场所）要严格实行“八开五停”，即上午8∶00开启，下午5∶00关闭。

全市所有非公交专用CNG加气站限时错峰加气，供气时间为晚上22∶00—次日凌晨5∶00。

各天然气公司要进一步完善特殊情况下全市分区、分时暂停供气的预案。

西安市政府提倡全市各天然气用户，包括居民住宅用户，在供气紧张时期，推广使用电能、太阳能等其它可替代能源。在用气高峰时段（早5∶00至8∶00、午11∶00至13∶00、晚17∶00至20∶00）尽量不要同时开启多个燃气设施，错峰用气。

编辑： 刘望