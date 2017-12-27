韩城：车祸造成电缆掉落，路过民警寒风中托举电缆半小时。
西部网讯 （陕西广播电视台新闻中心记者 杨璐） 今天（12月27日）早上，韩城市公安局几名民警工作途中，突然遇到一起单方事故，事故车辆撞倒了一旁的电线杆，造成路面的拥堵，民警王涛在寒风中“托举”电缆半个多小时，让焦急等待的司机可以先行通过。
早上8点左右，民警驾车路过韩城市新城区留芳村村口，一辆车因为路面打滑发生事故，将路旁的电杆撞倒，十来根手指粗的电缆线挡在空中。
现场民警：“车打滑了，撞上了，给110打个电话，给电力局打电话过来抢修。”
几名民警立即停下车奔赴事故现场进行救援，所幸现场无人员受伤，民警王涛从路边寻找到一颗直径约有碗口粗的树枝，撑起散落的电缆，其他几位同事，也迅速分工合作。
韩城市公安局民警王涛：“发现是通讯电缆，通过我们110就联系（移动、电信）这两个公司，然后害怕发生二次事故，让民警在两边的两个路口，吩咐过往的车辆小心一点，防止打滑。”
一辆大型的铲车也闯入这个拥堵的路面上，王涛使出大力气，抱起树枝，才勉强达到铲车通过的高度，在其他几名民警的疏导下，铲车才顺利通过。
韩城市公安局民警王涛：“刚开始掉起来的时候，就过来个铲车，我们拿树枝把电缆撑起来以后，发现那个铲车上面有一丁点突出，所以我们几个人就把线缆再往高的撑了一下，然后让这个铲车先慢慢的通过，它通过以后，其他的小型车辆就可以过去了。”
在等待通讯公司抢修的半个多小时里，民警在寒风中坚持抱着树枝，托举起电缆，先行通过拥堵路段的司机们，纷纷为他点赞。
编辑： 谢卓
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