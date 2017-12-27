陕西参加文化部学习贯彻《图书馆法》视频会议。

陕西参加文化部学习贯彻《图书馆法》视频会议。

西部网讯 为推进《中华人民共和国公共图书馆法》（以下简称公共图书馆法）学习贯彻工作，12月26日下午，文化部召开全国文化系统学习贯彻公共图书馆法视频会议。文化部党组副书记、副部长杨志今同志出席会议并讲话，文化部公共文化司司长张永新主持会议。陕西省文化厅副厅长李全虎，厅机关相关处室，陕西省图书馆负责人及相关部门参加会议。湖北省文化厅、四川省文化厅、广州市文化局、国家图书馆、内蒙古图书馆、浙江省嘉兴市图书馆等单位相关负责同志在会上作了交流发言。

杨志今在讲话中指出，要充分认识公共图书馆法颁布的重要意义，准确把握公共图书馆法的精神实质和主要内容，要以贯彻实施公共图书馆法为契机，努力提高公共图书馆的工作水平。公共图书馆法的出台，是以习近平同志为核心的党中央全面推进依法治国的重要实践。全国文化系统要把学习宣传公共图书馆法与深入学习贯彻党的十九大精神很好的结合起来，以习近平新时代特色社会主义思想为指导，切实履行好法律赋予的职责，强化政府保障作用，创新管理和服务方式，推进公共图书馆事业科学健康的发展。

杨志今要求，各地各级文化行政部门以及公共图书馆要扎实推进公共图书馆法的学习贯彻，一是要迅速组织学习，分级分类开展培训工作。二是要广泛开展普法宣传，要落实“谁执法谁普法”责任，将公共图书馆法的学习宣传纳入普法工作规划，重点宣传公共图书馆法的重要意义、主要内容和公共图书馆事业发展的成绩。三是要抓紧完善配套制度，结合自身实际，深入开展调研，加强立法研究，推动制定与公共图书馆法相衔接的地方性实施细则、政府规章，推动法律落实。四是要加快推动重点任务，把法律的贯彻落实与推进重点任务落实结合起来，推动公共图书馆事业发展。五是要加强执法监督检查，各省（区、市）要配合文化部督察工作，对本地督导工作作出部署和安排，及时开展自查和对各市县贯彻落实情况的督促检查。对督察中发现的好的经验做法，作为典型经验加以推广；对实际工作中出现的不符合法律要求的做法，及时给予批评教育，责令限期改正，切实维护法律的严肃性。

会后，李全虎副厅长及时作出安排部署，明确责任分工，要求陕西省文化厅各相关处室和陕西省图书馆相互配合，在全省掀起一个学习宣传贯彻公共图书馆法的热潮。

编辑： 焦晓珊