图解丨关于西安新能源汽车号牌 你想知道的都在这里

由于新能源汽车有不限行、可走公交专用道，购买有补贴、低首付等优势受到市民们的青睐。12月27日上午，西安市第一张新能源汽车绿色号牌也在鱼化寨车管所正式发放。

那么，新能源汽车到底有多少“特权”？新能源汽车绿色号牌如何申领、在哪申领？下面一张图告诉你这些你最关心的事。（谢卓）

编辑： 谢卓