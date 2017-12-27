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图解丨关于西安新能源汽车号牌 你想知道的都在这里

时间：2017-12-27 18:04:51  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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图解丨关于西安新能源汽车号牌 你想知道的都在这里

那么，新能源汽车到底有多少“特权”，新能源汽车绿色号牌如何申领，在哪申领？一图告诉你。

由于新能源汽车有不限行、可走公交专用道，购买有补贴、低首付等优势受到市民们的青睐。12月27日上午，西安市第一张新能源汽车绿色号牌也在鱼化寨车管所正式发放。

那么，新能源汽车到底有多少“特权”？新能源汽车绿色号牌如何申领、在哪申领？下面一张图告诉你这些你最关心的事。（谢卓）

 

编辑： 谢卓

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