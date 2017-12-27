省政协举行新年茶话会 胡和平：聚焦追赶超越咨政建言

今天（12月27日）上午,省政协新年茶话会在西安举行。
省委书记、省长胡和平讲话。
西部网讯（记者 李媛）今天（12月27日）上午,省政协新年茶话会在西安举行。各界人士欢聚一堂,喜迎2018年新年。省委书记、省长胡和平讲话。省政协主席韩勇主持。全国政协外事委员会副主任马中平、省委副书记毛万春出席。
胡和平首先代表省委、省政府向全省人民和各族各界人士致以美好的新年祝愿。他指出,2017年是十九大召开之年也是陕西加快追赶超越步伐的一年。全省上下以迎接十九大召开、学习宣传贯彻十九大精神为主线,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记来陕视察重要讲话,紧盯追赶超越目标,聚焦“五个扎实”要求,全面落实“五新”战略任务,低调务实不张扬,撸起袖子加油干,推动陕西发展取得了令人欣喜的成就。
胡和平强调,2018年是全面贯彻十九大精神开局之年，是改革开放40周年,也是陕西决胜全面建成小康社会、加快追赶超越的关键之年。各级各部门各单位要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神,按照高质量发展要求,持之以恒落实“五新”战略任务,坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,踏踏实实干事、不搞花架子,奋力谱写新时代陕西追赶超越新篇章。各级政协组织要更好发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用,广大政协委员要聚焦追赶超越咨政建言、围绕“五个扎实”献计出力,为全省经济社会发展作出更大贡献。
韩勇在主持时说,全省各级政协组织和广大政协委员要在中共陕西省委的领导下,继承和发扬人民政协优良传统,牢牢把握习近平新时代中国特色社会主义思想这一主线和灵魂,深入学习贯彻十九大精神,充分发挥社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构作用,切实履行职能,为谱写新时代陕西追赶超越新篇章作出新的贡献。
省政协副主席、民革陕西省委会主委李晓东代表省级各民主党派、工商联和各界人士发言。
省委常委、省人大常委会副主任、省政府副省长、省政协副主席和其他现职省级领导干部,部分省级老同志及各族各界人士代表参加茶话会。
编辑： 焦晓珊
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