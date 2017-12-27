朋友圈"串珠兼职"是骗局 押金退不了拿产品抵工资

微信串珠的兼职骗局屡见不鲜。

西部网讯（记者 周到）低成本、零难度、秒结算、月入上万不是梦……近日，不少微信朋友圈开始流传手工串珠的“生意”。原材料邮寄到家，只要完成串珠邮寄回去，就能获得相应的佣金，这样的兼职广告吸引了大量全职妈妈、在校学生的眼球。

12月26日，西部网民生热线栏目收到了杨女士的举报信，她举报咸阳一家串珠兼职公司拖欠员工佣金，并扣留了她们每人480元的入职费用。根据西部网记者了解，“串珠兼职”根本就是一场传销式骗局，而这一类骗局在全国各地并不鲜见。

民生热线：微信朋友圈手工串珠骗局泛滥 号称扶贫项目

2017年11月，全职妈妈杨女士没能抵挡住朋友圈的广告诱惑，加入了一个名为“蕾米莉亚手工串珠”的团队。根据对方的描述，蕾米莉亚公司为咸阳的一家微创业公司，主要通过微信招收兼职人员。手工串珠是一个扶贫项目，原材料通过邮寄发放，一串珠子27颗，每串手工费3毛钱。

“我也是朋友推荐才加入的，想着能赚点买菜钱。”杨女士说，相对于别的工作，这个手工活不需要什么技能，而且朋友圈每天定时发布的“创业”广告也确实让人心动。

在杨女士提出申请后，她被拉进了一个名叫“快乐团兼职”的微信群。群里的领导告诉她，新入职人员交480元的费用。对方解释，这相当于一个长期的押金，货物发出后公司需要一个保障。杨女士没有丝毫犹豫，直接给代理交了费用，开始接单。“人家给你发货，付押金也很正常。”

事实上直到12月25日之前，杨女士一度以为自己找了一份好兼职，因为公司除了发货收货慢一点，她已经接了3次单，赚了130元。甚至她还把这个团队推荐给了自己的两名好友，赚了两份“推荐奖金”。为此，她也从兼职升级为了代理。“按照要求，代理要给公司交660元，总代理是980元，但代理发展下线会有很高的奖金。”杨女士说。

12月25日，公司突然通知，从第4次接单起，兼职员工的佣金只发实际的40%，剩余的只能兑换成公司的产品，然后用微商形式卖出去，才能算是自己的盈利。

为此，微信群里炸开了锅。“我们从接到消息开始就不断跟负责人沟通，但是对方没人接话。目前工钱未结清，押金不给退，负责人也失联了。” 杨女士说，她们的兼职群共有500多人，大多是全职妈妈、孕妇、学生，每个人至少损失了480元。“我还介绍了两个朋友，都不知道该怎么办。”

根据杨女士的描述，记者查询相关信息后发现，类似的串珠兼职骗局屡见不鲜。

西安大学生小丽（化名）也曾向西部网投诉过串珠兼职骗局的情况，在发觉上当受骗后，她总结了一些规律。

“参加兼职的都需要交钱，分活的时候给货少，物流慢，最后要求大家拉下线赚人头钱。”小丽告诉记者，其实这种骗局也很容易识别，只是当局者迷，“他们寄出来的珠子都很廉价，颜色也很辣眼睛，搭上邮费手工费也不会有人买，赚啥钱呢？”

根据杨女士提供的邮寄地址显示，“蕾米莉亚公司”位于咸阳市渭城区文林路日月星城，属于咸阳渭城区电子商务服务中心的入驻企业。

今天下午，记者联系了渭城区电子商务服务中心负责人刘吉龙，对方表示，他们确实有一家名为“蕾米莉亚”的企业，并且已经了解了网友反映的情况，“目前已经约谈了该公司，并督促他们进行整改。”

对此，陕西洪振律师事务所律师杨磊建议，杨女士应该联合大家报警解决问题。“咸阳这家企业涉嫌诈骗，有可能还涉及传销活动犯罪。”杨磊称，恶意扣留巨额押金不退还，是典型的诈骗行为，而这家公司的运作方式跟传销运作方式很相似，“但是否属于传销行为，需要公安部门介入调查后进行判断。”

编辑： 沈晓芳