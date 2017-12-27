新闻频道 > 本网原创

吴普特任西北农林科技大学校长

时间：2017-12-27 17:40:20  来源：西部网—陕西新闻网  作者：彭芬

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。

吴普特任西北农林科技大学校长

12月27日，中共中央组织部在西北农林科技大学宣布了中共中央、国务院的任职决定，吴普特任西北农林科技大学校长（副部长级）。教育部党组成员吴道槐，陕西省委常委、组织部部长张广智，中共中央组织部干部三局副局长宿彦出席宣布大会并讲话。

西部网讯（记者 彭芬）12月27日，中共中央组织部在西北农林科技大学宣布了中共中央、国务院的任职决定，吴普特任西北农林科技大学校长（副部长级）。教育部党组成员吴道槐，陕西省委常委、组织部部长张广智，中共中央组织部干部三局副局长宿彦出席宣布大会并讲话。

吴普特，男，1963年4月出生，中共党员，1985年7月参加工作，中科院水利部西北水土保持研究所土壤学专业博士研究生毕业，教授。2015年8月至今任西北农林科技大学常务副校长（正厅级）。

 

编辑： 焦晓珊

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
  • 了解陕西大事 关注陕西头条
  • 陕西本地最火图片社交APP

世相/发现

民生热线

视频

西安天坛遗址公园计划2018年初对市民免费开放

忒色！西安首条集装箱街道“面世”

DISCOVER SHAANXI

忒别忒

2018年西安11个区到底要搞什么？

全景

专题