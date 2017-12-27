网络PK实体丨渭南人逛超市有啥特点？特烦结账排队

祖阿姨告诉记者，虽然在实体超市买食品很方便，但每次结账都需要花很长时间排队。
43%消费者线下超市买食品，每个月平均去1-2次。
随着现代物流业不断发达，网上超市让消费者添补家用变得更加便捷，线上电商与线下实体竞争也日趋激烈，为了解消费者对两者的真实评价，本周起西部网特推出“超市消费大调查”，将分别走进渭南、宝鸡、榆林、延安、汉中、咸阳等6市实地展开问卷调查，从价格、品类、消费体验以及售后等多维度进行走访，还原陕西地市线下超市的生存现状。
西部网讯（记者 孙鹏 鄢山宇） 12月26日，记者在渭南市进行问卷调查，选取渭南师院、朝阳公园、信达广场等几处人流密集场所发放问卷100份，此次问卷共设计包括喜欢去实体超市购物还是网上、哪种购物体验更好、哪些品类商品你更青睐网上购买、对哪些促销活动感兴趣等问题19个，覆盖不同年龄段消费者。
43%消费者线下超市买食品 每个月平均去1-2次
从渭南站调查问卷结果分析来看，参与投票的女性占比近7成，其中主要集中在23岁以下、31—50岁这两个年龄段。53%消费者觉得实体超市购物体验更好，38%消费者每个月要去线下超市1-2次，44%消费者平均每次需花费100—300元。
在网上和实体之间选择上，有44%渭南人主要去线下实体，有27%的人是网购达人，两者所选次数差不多的占比29%。对于为何选择网购的理由中，种类丰富和省时省力排在最前，分别占比29%和27%，而在对实体店最不满意的选项里，40%的调查者选择了结算时间，选择品类有限的则占23%。
调查结果显示，39%的渭南消费者去实体超市购物是因为距离家近，去实体超市最爱购买食品，占比达到43%。从数据分析，消费者选择实体超市购物主要是能看到实物，能确保品质，另外也能够立马拿到商品。
编辑： 刘望
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