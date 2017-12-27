网红小店扎堆民乐园 顾客到底喜欢吃还是喜欢看？

很多女性顾客来到这里拍照。

很多女性顾客来到这里拍照。

西部网讯（记者 刘望 张澍田）“我把照片发了朋友圈，马上就有女生问我是哪一家店，可以说女生去这种店主要就是为了拍照。”刚刚逛完民乐园步行街的一名女生告诉记者她的逛街体验。

近一段时间，西安的许多小店在年轻人的微博和朋友圈中火了起来，一些小店依靠朋友圈里相互流传的照片吸粉数万人，逛网红店也成为西安年轻人休闲生活的新选择。其中民乐园住宅小区巷子里的网红小店最受年轻人的欢迎，甚至被网友戏称为“网红一条街”。那么，这些网红店的真实水平怎么样呢？记者进行了实地走访。

网红小店真的很火？观察：周末周内顾客数量冷热不均

用白色涂料粉刷一面很大的墙壁，把招牌尽量缩小让大家看不见；开业半年只卖三种食品；进店必须预约否则不接待。没错，这就是西安民乐园网红店的外观特征。这十余家网红小店营业范围均以饮食为主，没有其他类别商品。

那这些小店到底火不火呢？记者连续三次来到网红街。12月14日（星期四）傍晚，民乐园网红一条街的多数店铺除了工作人员之外，只有零散的一两名顾客，许多店铺甚至都提前下班了。而12月23日是个周六，记者随机进入的3家店铺都坐满了顾客，甚至还有人在等位。

一家开张半年的饮品店工作人员说，受季节影响，最近来他们店里消费的顾客并不多，周内一天只有七八位顾客，经营情况并不理想，而周末能达到二三十位，经营情况相对较好。而在另外一家串串店，周末等桌的顾客已经排到了店外的马路上，而周内顾客则不需要长时间排队。

来这里的消费者均为年轻人，因此这些小店呈现着“周末火爆周内冷”的局面，同时受经营方式的影响，网红小店遭遇经营困难成为业内常见的现象。

在网红街上有三家店铺正在装修，有的店铺装修了9个月仍未投入营业。这些网红店铺一般靠创意吸引顾客，一旦顾客产生审美疲劳，店铺经营就会面临挑战。物业工作人员告诉记者，“创业者以年轻人为主，有接受失败的心理准备，这街上不断有人关张，但肯定还有下一个挤进来。”

编辑： 刘望