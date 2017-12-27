援马拉维女医生两遇职业暴露 不惧威胁两年手术700余例

张晓华成功主刀一台高难度手术后和团队合影留念。

援外两年来，张晓华每一天的工作都安排得满满当当。

西部网讯（记者 彭芬） “艾滋病的防控和管理是一个全球性的医学难题，能为此尽自己的一点绵薄之力，我感到十分自豪。”回忆起2015年3月至2017年5月的援外经历时，陕西第四批援马拉维医疗队员、咸阳市中心医院产科副主任张晓华感慨地说，两年难忘的援外经历，让她开阔了视野、收获了友谊，更加快乐和勇敢。

正是这样一位面目清瘦的妇产科女医生，在马拉维进行医疗援助时，门诊、查房、手术、科研、教学一样不落，“白+黑”连轴转，浑身有使不完的劲儿。她致力于预防艾滋病母婴传播研究，完成多例高难度手术，获得“马拉维医务工作者杰出贡献奖”。

医疗科研教学一项不落 “拼命三娘”两年手术700余例

2014年6月，张晓华响应号召主动报名参加援苏丹医疗队，当年12月，她被紧急调配至援马拉维医疗队。临行之际，女儿正面临中考，张晓华放下心中不舍，于2015年3月15日正式出征。

马拉维位于非洲东南部，由于经济落后，艾滋病、疟疾、子痫、产后出血、妇科肿瘤很多，时刻威胁着病人和医务人员的安全；同时当地病员很多，常常需要医务人员超负荷运转。

一到马拉维，张晓华就立即全身心投入到陌生而艰苦的工作中。“没有医生办公室，所有查房人员都是站在病人床边边查房边写医嘱，一站4、5个小时也是常事。”张晓华回忆说，在姆祖祖中心医院妇产科，她每天要查全科的危重、疑难病人，进行院内各科会诊，每周上两天专家门诊，每次门诊接诊30余名病人，很少能按时下班。

张晓华工作起来堪称“拼命三娘”。不分白天晚上、不分工作日及节假日，只要有危重疑难病人，她都随叫随到参与或指导抢救。马拉维医疗条件有限，她用自己精湛的医术成功完成多例高难度手术，两年来进行手术700余例，上门诊接诊患者2320人次，住院病人查房7373人次。

张晓华深知，授人以鱼不如授人以渔，她带教当地医生近50名，多次举办英文学术讲座，手把手教技术、授经验。在各方支持下，她自筹经费约3万元人民币，开展艾滋病母婴阻断领域的课题研究。她还在微信上发起组建了“马拉维华人健康群”，以援外医疗队为服务平台，免费为在马拉维工作的全体华人华侨提供就医咨询和健康宣教。

援外两年来，张晓华每一天的工作都安排得满满当当，用精湛的医术、高尚的医德赢得了当地患者的信赖与好评，在医疗、教学、科研、管理各方面为马拉维医疗卫生水平的提升贡献了自己的力量。

两遇职业暴露仍不改初心 愿为世界艾滋病防控尽绵薄之力

官方数据显示，马拉维15～49岁人群中约23%携带艾滋病病毒，而在实际工作中，医疗队接诊的患者中艾滋病感染者人数更高。几乎每一天，张晓华都经受着这种被感染的风险。

在姆祖祖中心医院艾滋病门诊为接受艾滋病母婴阻断治疗的婴幼儿进行智力测试期间，为最大程度取得孩子配合，张晓华选择不穿白大褂，这无疑增加了艾滋病职业暴露的风险。在手术中，她的手指多次被手术刀扎破，曾两次遭遇职业暴露，幸好伤口处理及时，没有出现大问题。回忆起这些惊险的时刻，张晓华却说，理论一定要与实践紧密结合起来，这样才更有临床价值。

2017年4月，在中国驻马拉维大使馆主办的座谈会上，张晓华和队友们获得了由马拉维卫生部签署的，由中国国家卫计委领导亲自颁发的“马拉维医务工作者杰出贡献奖”荣誉证书，这是对第四批援马拉维医疗队的最好肯定。“一代又一代援外队员的辛勤付出让世界看到，中国医生是最棒的医生，我为我的祖国骄傲！”

编辑： 张娟