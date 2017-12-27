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元旦期间西安至宝鸡将增开多趟旅客列车

时间：2017-12-27 15:08:24  来源：西部网—陕西新闻网  作者：鲁鹏飞

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元旦期间西安至宝鸡将增开多趟旅客列车

记者从宝鸡火车站了解到，2018年元旦期间，宝鸡火车站预计发送旅客3.6万人，宝鸡火车站客流将以探亲流、学生流和务工回乡流为主，直通客流主要以务工流为主，管内主要以西宝间探亲流为主。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 记者从宝鸡火车站了解到，2018年元旦期间，宝鸡火车站预计发送旅客3.6万人，客流将以探亲流、学生流和务工回乡流为主，直通客流主要以务工流为主，管内主要以西宝间探亲流为主。旅客出行高峰主要集中在12月29日、1月1日，高峰日为1月1日，预计当日发送旅客1.2万人。届时，西宝间将增开列车，方便大家出行。

1.西安～宝鸡T7019/20次

2017年12月29日、2018年1月1日西安～宝鸡间加开T7019/20次。T7020次到达西安站后接续开西安～北京西T42次。

T7019次：宝鸡15:58终到。

T7020次：宝鸡16:38开，停点站：蔡家坡、杨陵、武功、兴平、咸阳、西安。

2.西安～宝鸡T7021/2次

2017年12月30日西安～宝鸡间加开T7022/1次。

T7021次：宝鸡10:44终到。

T7022次：宝鸡11:24开，停点站：虢镇、蔡家坡、杨陵、咸阳、西安。

3.西安～宝鸡K8153/4次

2017年12月29日、30日，2018年1月1日西安～宝鸡间加开K8153/4次。K8154次到达西安站后接续开西安～乌海西K1686次。

K8153次：宝鸡13:38终到；

K8154次：宝鸡14:13开，虢镇、蔡家坡、杨陵、咸阳、西安。

4.西安～宝鸡K8199/K8200次

2017年12月30日、2018年1月1日西安～宝鸡间加开K8199/K8200次。K8200次到达西安站后接续开西安～南宁K318次。

K8199次：宝鸡13:30终到；

K8200次：宝鸡15:35开，停点站：蔡家坡、杨陵、兴平、咸阳、西安。

 

编辑： 焦晓珊

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