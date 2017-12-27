以获奖学金为由取消助学金申请 西外:学院不应违背政策

西部网讯（记者 陈嘉伟）“我们学校多个学院，无故取消已经获得国家励志奖学金同学的助学金申请资格。”近日，西安外国语大学的学生小萌（化名）向西部网“民生热线”栏目留言质疑学校的助学金申请政策。

民生热线：西安外国语大学多个学院自行取消学生助学金申请资格

小萌说自己是西安外国语大学的学生，今年获得了针对贫困学生的国家励志奖学金，但却因为获得了励志奖学金，被学院取消了申请助学金的资格。“我觉得这很不合理，奖学金和助学金是两回事，助学金应该是贫困学生都可以申请，不应该以是否获得奖学金作为条件。”

小萌说自己的资格被取消后，也曾向辅导员和学校学生资助管理中心的老师咨询过。辅导员解释说这是学院开会决定的，因为今年助学金总金额变少，另外学院希望能让更多的人获得资助。但小萌认为辅导员直接取消其申请资格的做法违背国家和学校的规定，“国家和学校的规定都是，同一学年内申请国家励志奖学金的学生可以同时申请并获得国家助学金，但不能同时获得国家奖学金。”小萌说。

今天（12月27日）记者前往西安外国语大学了解此事，该校学生资助管理中心的陈老师表示，学校和国家的政策都是一样的，获得国家励志奖学金的学生可以同时申请并获得国家助学金，不让学生申请肯定是不符合政策的。

“辅导员提到的助学金减少是客观事实，能受到资助的学生肯定会比去年少。关于助学金的发放，各个学院肯定都有自己的把控和方案，但是不应该违背国家和学校的政策。”陈老师说。

针对小萌反映的情况，陈老师还表示，可能是辅导员通知的不准确，把“申请”和“获得”搞混了。“申请是肯定能申请的，能不能获得还要看其他条件，但是不让申请肯定是不对的，接下来我们会对每个学院的助学金发放情况进行调查，如果存在问题立即纠正。”陈老师表示。

编辑： 刘望