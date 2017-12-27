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陕西将介绍“渭河生态区建设加快推进”情况

时间：2017-12-27 15:06:26  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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陕西将介绍“渭河生态区建设加快推进”情况

陕西省人民政府新闻办公室将于2017年12月28日（星期四）上午10时举行新闻发布会，请省水利厅副厅长张玉忠、省渭河生态区管理局局长党德才出席，介绍“渭河生态区建设加快推进”有关情况并回答记者提问。

西部网讯 陕西省人民政府新闻办公室将于2017年12月28日（星期四）上午10时举行新闻发布会，请省水利厅副厅长张玉忠、省渭河生态区管理局局长党德才出席，介绍“渭河生态区建设加快推进”有关情况并回答记者提问。

西部网、陕西头条将全程直播。

编辑： 刘振华

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