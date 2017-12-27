反恐演练上街头 西安公安深入群众开展普法宣传

西部网讯（记者 赵昊 实习记者 梁筱怡）今天（12月27日）上午，西安市公安局开展“普及反恐常识、共建平安陕西”反恐怖普法宣传活动。
活动现场播放了反恐防恐动画宣传片，并进行了反恐技能演练和反恐装备展示，公安民警还向过往群众发放《打击暴恐、平安古城》、《公民预防恐怖活动行为指南》手册。
据悉，这次反恐普法宣传活动是按照国家和省反恐怖工作领导小组的统一安排，在全省范围内同一时间集中宣传的一次重要活动。目的是通过普法宣传，让群众进一步明白反恐防范工作不单单是专业队伍的事情，也需要每个公民的积极参与和大力支持。
“我们希望通过普法宣传，通过这两本手册的内容宣传，提高每一位市民的反恐意识和防范意识，掌握一定的自救技能，在危险来临时能够给自己和家人提供帮助。”省反恐办副主任、省公安厅副厅长杜清江说。
市民赵先生领到手册后一直在认真翻阅，他觉得这种活动应该多办，更应该多在公共场合办，“这样的活动对于震慑恐怖活动有非常好的作用和效果，也会让我们老百姓更加有安全感。”
编辑： 梁筱怡
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