元旦将至 陕西高速路哪里易堵哪里危险交警有提示

西部网讯（记者 刘望）元旦假期（2017年12月30日-2018年1月1日）将至，全省无明显大风降温降水过程，预计走亲访友、外出旅游的群众人数增多，小型汽车集中出行带来的交通压力也将剧增。今天（12月27日），陕西省公安厅交警总队对高峰时段和路段进行了预警，提醒广大驾驶员规范驾驶，确保安全。
放假和收假两个时间点高速路上车最多
预计12月29日17时至20时，西安周边高速公路车流量大，会出现短时交通拥堵。12月30日、31日8时至11时，各旅游景点流量将会急剧上升， 12月30日8时至11时左右道路流量将达到峰值。元月1日14时至22时，西安周边高速公路返程车流量将会猛增，驾驶员应注意错峰出行。
绕城高速长安、西高新、曲江、新筑、河池寨、未央、阿房宫收费站；福银高速六村堡、西张堡、机场西、香王收费站；机场高速汉城、机场收费站；连霍高速灞桥、三桥、咸阳、兴平、宝鸡收费站；京昆高速户县收费站易发生拥堵。
绕城高速河池寨至纺织城段、兵马俑专用线、西铜一级汽车专用公路西安至铜川段、福银高速六村堡至礼泉段、京昆高速新筑至富平段、京昆高速西汉段、包茂高速西康段、榆神高速府谷省际收费站前往山西方向易发生拥堵。
2个路段事故多发 驾驶员应避让危险
节日期间车辆集中出行，小型客车超速、违法变更车道、违法占用应急车道、疲劳驾驶、酒后驾驶等交通违法行为多发。加之部分桥梁、隧道、山体背阴面等路段易出现结冰，擦挂、追尾等交通安全风险增大，交警部门也特别做出提醒。
西汉高速K1134-K1165户县境内路段3年来先后发生交通事故66起，（一次死亡3人以上事故1起），死亡25人，受伤94人。事故主要原因是该路段是长大下坡，坡陡弯急，在车辆未与前车保持安全车距的情况下，易发生追尾、单方撞固定物等交通事故。
107省道K121+500M至K131+500M陈村转盘至长户交界路段3年来先后发生交通事故61起，死亡10人，受伤72人。事故主要原因是该路段进出路口较多，超速行驶，行人、非机动车随意横穿，机动车、非机动车不按规定让行。
节日期间，全省公安交管部门将加大违法占用应急车道行驶、违法停车、货车不按规定车道行驶、酒后驾驶等突出违法行为的查处，请广大驾驶员规范驾驶，确保安全。
编辑： 刘望
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