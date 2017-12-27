陕西集中开工5条高速公路 预计2020年"县县通高速"

胡和平发布开工令。

胡和平正在了解开工建设的5条高速的相关情况。

陕西5条高速公路今天集中开工。

西部网讯（记者 刘望）12月27日上午，西安外环高速公路南段、延长至黄龙、宁陕至石泉、旬邑至凤翔、韩城至黄龙等5条高速集中开工，陕西省委书记、省长胡和平参加了在西安市长安区举行的动员会并宣布开工。

涉及6市13区县 建成后陕西实现县县通高速

本次集中开工的5条高速公路，是陕西高速公路网的重要组成部分，涉及西安、宝鸡、咸阳、延安、安康、韩城等6市11县2区，遍布关中、陕南、陕北三大区域。项目建成后，陕西所有区县都将通高速。

据介绍，本次集中开工是陕西高速公路领域项目最多、里程最长、规模最大的一次集中动员，这五条高速公路建成通车后，将进一步优化陕西高速路网布局，缓解区域交通压力，实现各条高速公路互联互通，届时沿线人民群众出行将更加便利快捷，区域交通条件将得到显著改善。

“尤其是沿线的9个贫困县的道路运输将进一步畅通，这为我省脱贫攻坚工作和高速成网工作具有重要意义。”陕西省交通运输厅副厅长、新闻发言人薛生高说。

西安外环高速公路南段项目，已经建成通车200公里，此次将开建最后一段70公里的工程，格外引人瞩目。

“绕城高速对西安城市发展和‘米’字型高速建设发挥了重要作用，可以预见外环的建成开通将对大西安的建设、陕西作为交通枢纽的建设起到深远影响。”薛生高说，外环的完全建成可以将重型车辆分流至城市外围，对治污减霾和缓堵保畅起到双重作用，同时也能推动枢纽经济、门户经济和流动经济的发展。

陕西高速公路网规划中指出，陕西将建设2条环形线，3条南北纵向线，6条以西安为中心的辐射线，7条东西横向线和18条联络线，规划总里程8000公里，其中国家高速公路5800公里，省级高速公路2200公里，省际出口30个。

截至2017年底，全省高速公路通车里程达到5279公里，实现98个县区通高速公路，省际出口达到21个，在建高速公路项目22个，里程约1500公里。预计到2020年，全省高速公路通车总里程将突破6500公里，实现“县县通高速”，省际出口达到27个。

编辑： 刘望