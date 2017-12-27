第三届陕西省现代文化艺术节开幕 奉献文化盛宴

12月27日上午，第三届陕西省现代文化艺术节在西安开幕。

陕西省文化厅厅长刘宽忍参观展览。

西部网讯（记者 贺桐）今天（12月27日）上午，由陕西省文化厅主办的第三届陕西省现代文化艺术节在西安开幕，省文化厅厅长刘宽忍致辞并宣布艺术节开幕，副厅长盛义军主持仪式。

刘宽忍在致辞中表示，在全省上下深入学习宣传贯彻党的十九大精神，加快推动“五新战略”新实践、建设“文化陕西”新形象的重要时刻，第三届陕西省现代文化艺术节在西安举办，将展演展示包括改编自路遥同名长篇小说的话剧《平凡的世界》，取材于莫泊桑同名小说的秦腔现代戏《项链》，新年交响音乐会、丝路音乐榜颁奖盛典，陕西国际现代美术作品系列展、“盛放2017”陕西省现代摄影艺术展，以及首届西部青年艺术策展人论坛、现代摄影艺术研讨会、香港校园艺术大使交流活动等一系列现代文化艺术活动，在岁末年初为古城观众奉献一道文化盛宴。

2015年12月，首届陕西省现代文化艺术节在西安成功举办，至今已举办两届，全面展示了我省现代文化艺术发展的新成果，为陕西文化事业的繁荣兴盛做出了积极贡献，成为继丝绸之路国际艺术节后的又一重要文化品牌。

刘宽忍强调，党的十九大为新时代文艺工作指明了方向，文艺事业进入了新的发展时期。文化工作者要紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，用习近平新时代中国特色社会主义思想指导文艺创作，坚持为人民服务、为社会主义服务，坚持百花齐放、百家争鸣，坚持创造性转化、创新性发展，努力创作出更多思想精深、艺术精湛、制作精良的文艺作品，更好地满足人民群众对美好生活的新期待，奋力谱写陕西追赶超越的新篇章。

仪式后，与会嘉宾、艺术家及现场观众一起参观了第三届陕西国际现代美术作品系列展，以及“盛放2017”现代摄影艺术展。

编辑： 贺桐