陕西各地将办"新春购物节" 让市民置办年货有好去处

西部网讯（记者 李媛）春节将至，去哪备年货？记者今天从陕西省商务厅（12月27日）获悉，近日已向全省商务系统下发通知，要求各地市要在明年2月举办“2018年陕西省新春年货购物节”，为期15天左右，在春节前结束，为市民添置年货提供好去处。

活动内容围绕春节市场消费需求创新供给，陕西各地市分会场以实物展示展销为主，电子商务平台以在线展示销售为主，汇聚全国各地服装鞋帽、家居饰品、床上用品、保健礼品、工艺礼品、年画春联、五金家电、粮油肉菜、水产禽蛋、烟酒副食、土特产品、干果调味、果汁饮料及乳制品、豆制品、儿童食品等名优产品进行展示展销，以满足广大群众个性化、多样化的节日消费需求，丰富节日消费市场供应。

活动以“贴近民生需求，创新品质服务，繁荣节日市场，共创美好生活”为主题，旨在全省打造活跃节日市场、扩大消费需求、展示企业形象、宣传地方产品、沟通产销渠道的供需衔接平台，营造品种齐全、质优价廉、安全可靠、温馨舒适、方便快捷、热闹红火的节日购物氛围。

活动由各地市自行设立“2018年陕西省新春年货购物节”会场，启动和运行时间由各市（区）根据本地实际自行确定，全省不举行统一的启动仪式。

编辑： 焦晓珊