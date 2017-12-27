陕西各地将办"新春购物节" 让市民置办年货有好去处
时间：2017-12-27 11:09:21
来源：西部网—陕西新闻网
作者：李媛
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陕西各地将办"新春购物节" 让市民置办年货有好去处
春节将至，去哪备年货？记者今天（12月27日）获悉，陕西省商务厅近日向全省商务系统下发通知，要求各地市在明年2月（15天左右，春节前结束）举办“2018年陕西省新春年货购物节”，市民添置年货有了好去处。
西部网讯（记者 李媛）春节将至，去哪备年货？记者今天从陕西省商务厅（12月27日）获悉，近日已向全省商务系统下发通知，要求各地市要在明年2月举办“2018年陕西省新春年货购物节”，为期15天左右，在春节前结束，为市民添置年货提供好去处。
活动内容围绕春节市场消费需求创新供给，陕西各地市分会场以实物展示展销为主，电子商务平台以在线展示销售为主，汇聚全国各地服装鞋帽、家居饰品、床上用品、保健礼品、工艺礼品、年画春联、五金家电、粮油肉菜、水产禽蛋、烟酒副食、土特产品、干果调味、果汁饮料及乳制品、豆制品、儿童食品等名优产品进行展示展销，以满足广大群众个性化、多样化的节日消费需求，丰富节日消费市场供应。
活动以“贴近民生需求，创新品质服务，繁荣节日市场，共创美好生活”为主题，旨在全省打造活跃节日市场、扩大消费需求、展示企业形象、宣传地方产品、沟通产销渠道的供需衔接平台，营造品种齐全、质优价廉、安全可靠、温馨舒适、方便快捷、热闹红火的节日购物氛围。
活动由各地市自行设立“2018年陕西省新春年货购物节”会场，启动和运行时间由各市（区）根据本地实际自行确定，全省不举行统一的启动仪式。
编辑：
焦晓珊
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三农近日交通运输部印发了《支持深度贫困地区交通扶贫脱贫攻坚实施方案》（简称《方案》），进一步加大对深度贫困地区支持力度。12-27
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三农农村教育是中国义务教育的大头，又是中国教育最薄弱的所在，是实现教育公平的难点和重点。12-27
三农汉滨区搬迁安置3.13万户11.65万人，建设集中安置社区161个，集中安置2.84万户10.8万人。12-27
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旅游被称作中国版“博物馆奇妙夜”国宝探秘节目《国家宝藏》正在热播，9家博物馆、27件镇馆之宝一一亮相，无不令人赞叹古代工匠的智慧。12-26
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旅游浪漫的紫色、诗意的花海、广阔的庄园，这应该是很多在高楼大厦中忙碌拼搏的人向往的世外桃源吧。12-26
旅游随着曲江创客大街开放日的到来，从12月25日-2018年1月1日，曲江创客大街将围绕“创·好看、创·好玩、创·好吃”三大主题活动陪你跨年。12-27
旅游大昭寺是拉萨最古老的建筑之一，也是来拉萨旅游的人们必去的一个地方。大昭寺广场前，两边的煨香炉桑烟袅袅，石柱上贴满了经文。12-26
旅游寒冬已至，位于锡林郭勒盟正蓝旗的上都湖牧场，西风正紧，雪花乱舞。在零下19摄氏度的严寒中，当地民众身着五彩斑斓的蒙古族盛装。12-26
旅游12月23日24日，两天就有近10万人次游客进入乐华欢乐世界游玩。12-25
旅游西安大学生冰雪旅游节暨翠华山冰雪音乐狂欢节12月23日在秦岭翠华山滑雪场正式启动12-25
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旅游12月24日，游客在河北省平山县红崖谷景区悬跨式玻璃桥上体验。当日，位于河北省平山县红崖谷景区的悬跨式玻璃桥正式开放。12-25
美食尽管时令已入冬，但是锻炼不能停。迈开腿也要管住嘴，但管住嘴可不等于远离肉类，鸡胸肉和精瘦的牛肉都是健身人士补充蛋白质的好选择。12-27
美食一些老人牙口不太好，很多茎叶硬的蔬菜，即使炒熟后，咀嚼起来还是较费力，使膳食纤维摄入不足。12-27
美食如果没有面条机买现成的面条哦，麻辣香锅的味道已经调好了不需要在加和调料了依个人口味酌情添加哦。食材可根。12-27
美食今天尝试了不用油炸，没想到味道也很好，这个量我先做了一半，儿子一下子一盘就吃掉了。无油鸡米花的版权归。12-27
美食天天喊着减肥，但是胃口依旧特别好！这可怎么办好。只能吃点健康的素食来达到减肥的目的啦。这次蓝猪坊第一个想到的就是韭菜盒子。12-27
美食很多朋友喜欢吃素，虽说是素食，找对菜谱同样可以吃的美味!今天和小编一起来试试这几道美味素菜吧！12-27
美食入冬以来，网络上各种“水果热着吃”的养生文章广为流传，煲汤、微波炉烤、油煎……各种传统吃法和新潮暗黑料理都引起网友的讨论。12-26
美食吃灌汤包子，汤的存在列第一位，肉馅次之，面皮次次之。今天小编要给大家分享的是灌汤包的做法。12-26
美食随着翻炒的过程中，可以发现更多的猪油融出，加入2小勺生抽、1小勺盐、半小勺醋、1/4小勺五香粉和少许白酒翻炒均匀。12-26
美食韭菜又叫起阳草，味道非常鲜美，还有其独特的辛香味是其所含的硫化物形成的，这些硫化物有一定的杀菌消炎作用，有助于人体提高自身免疫力。12-25
美食这道菜是我家饭桌上豆腐最受欢迎的一种做法。 12-25
美食烤面筋虽然味道很好，但是在路边的摊位难免不卫生。其实，只要掌握配料，自己也能在家成功“复制”美味烤面筋哦！绝对的健康无添加！12-25
健康随着人民生活水平的提高，对吃的要求也由最初的“吃饱”演变为“吃好”，面对琳琅满目的食品。12-27
健康牙齿也存在“用进废退”，乳牙滞留发生的原因多是缺乏咀嚼、锻炼不够，致其难以脱落。12-27
健康熟酸奶之所以呈褐色是因为其在制作过程中发生了“美拉德反应”。制作工艺方面，酸奶是把生鲜牛乳经过杀菌。12-27
健康因为药材有不同种类、产地，有效成分的含量不同，建议选择质量好的药材并且要用不同的药材进行配伍。12-27
健康越来越多的年轻人受到了腰椎间盘突出症的困扰，多发于25-50岁的人群，占总发病人数的75%以上。12-26
健康天灸适合患有慢性疾病的人群，尤其是属于虚寒性体质的人，这类人通常表现为怕冷、肢体冰凉、易感冒等。12-26
健康你知道水果也要挑时间吃吗？根据不同的功效在适合的时间吃，会让营养加倍。12-26
健康冬季心脑血管病患者的保健以“温通”为原则，特别是在天气突然转冷时。12-26
健康你有无想过，这痛那痛，也可能跟“发炎”无关，而是身体“生了石”？12-25
健康研究人员称，他们还需要进行更深入研究，构建更大规模的受试人群样本和更详细的饮食数据。12-25
健康三七粉炖鸡腿骨，是我们家常用的食疗方。最初用这个方法，还是因为母亲的腿疾。12-25
健康英国营养学家阿曼达·于塞尔说，不同部位的牛肉热量大不相同，高热量的部位热量值几乎是低热量部位的两倍。12-25
教育当然，目前农村教育存在的问题，除了教师综合素质有待提升外，还有农村学校硬件设施不足、教师待遇偏低等诸多问题。12-27
教育在有关教育的言说中，确实存在作者所说的情况，在传播学研究中，属于“舆论极化现象”或“网络舆论极化现象”。12-27
教育部分商家透露，购买这种模型机的人群中，学生占很大比例，大多是为了应付学校收手机时，避免交真手机而买来“顶包”的。12-27
教育校园文化作为学校发展的灵魂，凝聚着人心、展示着学校形象，也对学生的人生观、价值观产生着潜移默化的深远影响。12-26
教育五年制高职学院是云南工程职业学院下设的二级分院，针对初中起点五年一贯制高职学生专设的二级学院。12-26
教育云南工程职业学院将不断深化教学改革，着力人才培养模式的创新，打造鲜明的高职特色，为全面建成特色骨干民办院校而奋斗。12-26
教育云南工程职业学院是由民办企业集团投资兴办的职业院校，学院与公司和各子公司是集团构成的有机部分，可以通过体制化的“校企合作”。12-26
教育记者实地探访这所品牌高职院校的突围发展之路，挖掘学校发展历程中的特色、亮点及取得的丰硕成果，生动讲述学校砥砺前行的奋进故事。12-26
教育“油腻大叔”还没走远，“佛系青年”又刷屏了，但总得有走心的地方。处处不坚持，事事随大流，那只能是淹没于人潮、迷失掉自我。12-26
教育如何优化国家财政教育资金支出结构？如何评估并提高资金投入的效率？如何适应新时代教育改革发展新需求，把钱花在刀刃上？12-26
教育过去，人们习惯在古都西安回望历史，感慨周秦汉唐构建了古代中国的辉煌盛世。今天，人们要在西安转一身，跃入“创造未来”的新征程。12-26
教育在园所制订、实施与评价发展规划的过程中，许多园长存在“对规划的认识糊涂”“规划缺乏发展起点”“规划实施力度不强”等问题。12-25
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
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数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
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数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产绿意美景衬托对称的家私大器，与客交流的空间，舍弃视听娱乐的干扰，得以心共叙、以茶会友的诚心之乐。12-27
房产现代家装风格里面，美式风格的地位越来越高，很多人都喜欢美式风那种看似随性，但却精致的家装。12-26
房产简约的规划其实是最为经典实用的方式，高效率的陈列更加节省空间，一扇暖窗透进和煦阳光，一张地毯塑造柔软空间。12-25
房产素净的颜色让低矮的阁楼看起来扩容不少，墙面的搁架用来收纳，在无法利用的小空间里放上装饰品。12-24
房产爬满青藤的白墙，柔软舒适的白沙发，简单却温暖的地毯，在夜晚点亮黑暗的烛台……穿过拱门，阳台上的一番美景尽收眼底。12-23
房产俗话说知足常乐，即使是小户型也不必自怨自艾，依然能过出幸福自在的日子，北欧风格里里添加混搭元素，开启幸福生活。12-22
房产以壁纸纹理、地毯与木纹，创造空间基调的层次感，加入质感的家具，呈现出呼应屋主气质的氛围。12-21
房产或者在餐厅背景墙上贴一张碎花壁纸，飘逸的绿植装饰与格子餐布让人有着好像与家人在郊外野餐的温馨感觉。12-20
房产这套来自台北的设计案例，既有着美式乡村风格的休闲惬意，又融入了巧妙的配色和唯美的装饰元素，装出大气唯美的三居室空间，令人心驰神往。12-19
房产卧室里砖墙的古朴混搭纯净的清新，私密空间拥有生活个性，一扇小窗引入户外的绿景如画，成为卧室最美的装饰。12-18
房产而总部位于深圳的“住立方”则表示，公司的家具租赁目前主要是北、上、广等一线城市，面向长沙暂时只办理酒店家具租赁业务。12-18
房产床头柜与台灯展现对称美学，在沉稳的深色木纹间，以花纹绷布跳脱，注入一些柔性氛围。12-14
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汽车特斯拉称其Model S、Model X系列电动汽车均将标配四轮驱动系统，消费者不必在购买Model S或Model X汽车时，为选择后驱版还是四驱版而纠结。12-27
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汽车华晨中华V6不仅展现了华晨中华对于产品品质的极致探索，更以引领时尚生活方式的潮流艺术，为崛起的年轻消费力量重新定义潮流科技生活。12-26
汽车令参会者大饱眼福。日产将在2018年东京改装车展上亮相的车型包括:聆风、NV350 Caravan、X-Trail的Grand Touring概念车。12-26
汽车针对2018年工作任务，工信部表示，立足制造强国、网络强国建设全局，以供给侧结构性改革为主线，提高制造业供给体系质量。12-26
汽车截至10月，全国累计建成公共充电桩19.5万个，比去年同期增长82.2%；私人充电桩18.8万个，较去年增长214%。12-26
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汽车智能科技上，全新XC60搭载最佳人机界面SENSUS智能车载互联系统，12.3英寸智能多模式数字仪表盘、9英寸竖式触控中控屏、HUD平视显示三屏联动。12-25
汽车这款全新电动概念车的命名尚未公布，但英菲尼迪设计总监Alfonso Albaisa此前表示，新车会是一款独立的纯电动汽车，而非现款车的衍生版。12-25
汽车坚持多年逐月追踪报道ABB在中国市场表现的经济日报-中国经济网汽车频道，在2018年就要到来的时刻，为您奉上一组有关奥迪、宝马和奔驰的报道。12-25
汽车新一代Insight的内饰方面将采用三辐多功能方向盘、悬浮式中控液晶屏以及按钮式换挡机构的设计。12-24