西安新能源汽车专用号牌今日首发 有哪些"特权"看这里

西安今天开始挂新能源汽车专用号牌，首批发放8幅号牌。

西安今天开始挂新能源汽车专用号牌，首批发放8幅号牌。

西部网讯（记者 刘望 实习生 尤晓萌）盼望着，盼望着，西安的新能源汽车终于可以挂绿色号牌了。今天（12月27日）上午，在鱼化寨车管所西安市第一张新能源汽车绿色号牌正式发放，首批共发放了8幅号牌。

根据西安市的实际情况安排，今天起西安可以挂专用号牌,号牌与其他城市相同，小型新能源汽车专用号牌底色为渐变绿色，大型新能源汽车专用号牌底色为黄绿双拼色。其中绿色号牌的尾数由5位上升到6位，同时车牌中添加字母D和F区别燃料类别，字母D代表纯电动车，F代表油电混合车辆。

今年8月13日，公安部发出通知将在全国逐步推广新能源汽车专用号牌，但由于不在试点城市范围之内，之后何时能挂上绿牌，成为西安新能源车主最关心的事情。按照公安部的安排，西安应当在今年12月底前启用新能源汽车绿色号牌。今天以后，西安的所有新能源汽车均发放绿色号牌，新挂绿色号牌无工本费，同时可以走绿色通道，由工作人员免费上牌。

同时，交管部门提醒广大车主，本次西安发放的新能源小型车号牌的尺寸为480×140毫米，比之前的蓝色号牌长40毫米，大型车后号牌中心孔距变为240毫米，部分新能源机动车号牌安装位置长度不够，不能够正常安装，因此广大车主需要配置机动车号牌托盘和安装支架进行辅助安装，既能保护号牌，预防碰撞造成的号牌变形折叠损坏，同时对悬空的号牌起到了加强作用，另外也增加了号牌的美观性。

之前西安新能源车的号牌底色为蓝色，用4位数字数字加x/y/z的形式进行区别，已申领蓝色号牌的新能源车车主可根据自身意愿选择是否更换绿色牌照，换取牌照则需收取费用100元，如果涉及临时牌照，则另需加收临牌10元的费用。目前领取绿色新能源车牌的仅限鱼化寨车管所和三桥车管所。

延伸阅读：

1、新能源汽车可以享受哪些“特权”？

不限行

2015年9月29日国务院常务会议决定，各地不得对新能源汽车实行限行、限购，已实行的应当取消。新能源汽车不受西安市冬防期常态化限行措施限制。

可走公交车专用道

凡挂绿牌的新能源汽车，可以走公交车专用道。

享受限时免费停车政策

挂绿牌的新能源汽车，在西安市机动车停放服务中心管辖的公共停车场(点)停放，2小时以内免费。对从事城市配送的新能源物流车给予通行便利，不受市区道路限时限行的交通管制限制。

2、购买新能源汽车可享受哪些优惠政策？

低首付

央行和银监会日前发布关于调整汽车贷款有关政策的通知，自2018年1月1日起，自用新能源汽车货款最高发放比例为85%，商用新能源汽车货款最高发放比例为75%。也就是说，最低首付1.5成即可买新能源汽车。

有补贴

对具有西安户籍或持有《居住证》、近两年内连续缴纳社保满1年以上的个人购买新能源汽车给予10000元/辆财政补贴，用于自用充电设施安装和充电费用。对建设完成、通过验收并正式投用的充电设施，给予充电设施实际投资(不含征地费用)30%的财政补贴。

免征税

西安严格执行国家新能源汽车免征车辆购置税、免征车船税等政策。对单位和个人购买新能源汽车的，公共服务领域按1∶0.5、非公共服务领域按1∶0.3给予地方财政补贴。对单位和个人购买新能源汽车的，首次机动车交通事故责任强制保险费用给予全额财政补贴。

车企双积分

根据工信部、财政部等部委联合公布的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，新能源汽车“双积分”政策将于2018年4月1日正式实施。在政策鼓励下，到2020年我国新能源汽车年产量将达到200万辆，到2025年新能源汽车销量占总销量的比例达到20%以上的发展目标将逐步实现。

3、新能源汽车号牌如何申领？

新号牌启用后，对办理新能源汽车注册登记、转移登记的，将全部核发新号牌。可通过计算机随机选号、网上自编自选方式选号，计算机随机选号实行“50选1”。

对已登记的新能源汽车，按照“自愿换领”原则，由车主自主选择是否换领新号牌，换领绿色新号牌需要缴纳100元工本费及临时车牌10元工本费。公安交通管理部门将开通“网上预约换牌服务”，提供网上预约选号、网上预约换牌时间和地点等服务，通过互联网服务平台预约办理换发号牌。

记者了解到，西安的新能源小型轿车注册、转入业务在鱼化寨登记服务站和三桥郊县车管所办理。新能源货车、大中型客车注册登记、转入业务在郊县车管所、博恒监测站、恒正监测站办理。新能源车辆变更登记、转移登记业务在郊县车管所、博恒检测站、恒正检测站办理。

如果已悬挂蓝色车牌的新能源汽车牌照丢失，随时可在就近的车管所重新申领蓝色新能源车的旧版牌照，如果要申领新版绿色牌照，则只能前往鱼化寨车管所或三桥车管所。挂失补办车牌需要缴纳工本费。

4、西安的新能源车行驶过程中有啥保障？

参与西安市新能源汽车推广应用工作的汽车企业应实施必要的远程实时数据动态监控，将新能源车接入西安市新能源汽车公共服务管理平台，并能够实时将相关监控数据发送至平台，同时提供24小时不间断救援服务。回收新能源汽车废旧动力蓄电池的责任由车企业及动力电池生产企业承担。

对动力电池等储能装置、驱动电机、电机控制器等关键零部件必须提供质保期限，其中乘用车生产企业应提供不低于8年或12万公里的质保期限，商用车生产企业应提供不低于5年或20万公里的质保期限。

5、西安新能源车大概有多少，牌照如何处理？

截至目前西安登记在册的新能源车共有2.4万辆，包含纯电动车和混合动力两种类型。西安本地新能源车之前悬挂的蓝色牌照依然有效。

6、在西安市行驶里程占累计行驶里程低于60%的车辆将取消补贴

发生安全事故的产品或存在重大安全隐患及质量问题的车辆或在西安市行驶里程占累计行驶里程的比例低于60%的车辆，视情节严重程度采取扣减地方给予的财政补贴资金，取消或暂停地方补贴资金申请资格。

编辑： 焦晓珊