西成高铁开通公路客运陷入困境 该如何应对挑战？

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 马晋丹 卫向阳）西成高铁已经开通一段时间，但热度一点都没有减少。不过，在高铁火爆的同时，西安至成都的公路客运却面临客流大幅下滑的困境，一些客运公司班线大幅减少甚至停运。那么，随着陕西省越来越多的高铁线路建成营运，西安市各大客运站客流和经营情况究竟受到了怎样的冲击？又该如何来应对呢？

12月12日，记者在西安城南客运站看到，不管是站前广场还是候车厅，客流量似乎都比过去少了一些。一些客运车辆司机告诉记者，西成高铁开通之后，他们的客流量的确出现了大幅下滑的情况。

西汉高速客运大巴司机代定坤：“影响太大了，客流一下下降一半还多，以前的班次每天都是往返，现在几乎一天一个单边还不保证。”

伴随着客流量下降，作为司机的代定坤工作量下降了，收入自然也就下滑了。而这还是在目前西成高铁每天仅仅开行19对列车的情况下，如果到了12月28日，也就是今年年底，当西成高铁每天开行的列车增加到62对之后，形势肯定将更加严峻。

西安城南客运站副站长庞家龙：“其中最大的三个站点是洋县、城固和汉中，根据统计客流已经下降了80%左右。”

记者了解到，西安城南客运站的发车方向主要是陕南，其中汉中方向旅客发送量占30%，收入占40%。如今在西成高铁尚未满负荷运转的情况下，收入已经减少了30%。而未来，随着途径安康和商洛的西渝高铁以及西安到武汉的高铁开通之后，城南客运站将面临更加严峻的挑战。

和城南客运站一样，西安城西客运站同样也受到了西成高铁的冲击，去往汉中方向的客流大幅下降，降幅达到了60%。

西安城西客运站综合票务中心主任李琳：“西汉客流的减少对我站的班次也有一定的冲击，由之前的每天40班减少为现在的15班，票价由90.5元调整为56.5元。”

采访中记者了解到，尽管从12月9日开始，西安多家客运站发往汉中方向的客运票价全部下调了30%到40%，但依然没能挽回失去的客流。

西汉客运大巴乘客：“我们没赶上,高铁没票了，没票了只好来坐大巴了。”

面对严峻的形势，位于西安火车站对面的陕西省西安汽车站，在西成高铁开通前，干脆就全部停掉了从西安发往成都的所有班次，而这样的情况对他们来说，已经不是第一次了。

陕西省西安汽车站客运部党支部书记刘春波：“几年前西安到郑州高铁开通以后，我站西安到河南方向的班次几乎全部停运；大西高铁开通以后，我站到太原方向线路，除了长治、运城其他基本已经停运；宝兰高铁开通了以后，我站到兰州、天水的线路处于全部停运；最近西成高铁没有全部开足马力的情况下，我们途经汉中、洋县的线路，目前是苦苦支撑，也面临停运的风险。”

刘春波告诉记者，在高铁的冲击下，几年来，他们汽车站已经失去了60多条线路，占到车站全部线路的三分之一。2014年至今，车站营收以每年8%的速度在下滑。

采访中，几家客运站负责人都在感慨，十年前西汉高速公路开通后，西汉公路客运何等风光，四小时抵达汉中，一度击垮了当时的火车客运。十年河东十年河西，如今一个多小时抵达汉中的西成高铁风头正劲。

近年来，随着陕西省米字型高铁网的逐渐形成，相较于传统公路客运，高铁以快速、准点、便捷、安全且不惧极端恶劣天气等优势将公路客运的营收空间一步步压缩。那么，身处来势汹汹的高铁时代，传统公路客运究竟该如何应对挑战并寻求突破呢？

西安城南客运站副站长庞家龙：“高铁的开通对客运站的长途运输是影响最大的，距离越长，受高铁影响越大，相对来说距离短的，由于客运站乘车时间方便，影响比较小一些。我们站发往宁陕、石泉这两条线路都比较短，也是途经西汉高速，但由于这两个地方第一高铁覆盖不到，第二距离西安比较近，因此在时间上面还有一定优势，宁陕和石泉客流基本没有受到太大影响。”

距离短的影响小一些，这个规律同样在城西客运站也得到了验证。西宝高铁开通之后，城西客运站发往宝鸡方向的班次，主要是到高铁没有覆盖的县区，并没有受到影响。

庞家龙：“未来我们国家的道路交通运输，会发生很大的改变，我个人认为，将来会以高铁为主干线，高铁站为中心点，向高铁所不能辐射到的县乡镇来发展公路客运，来扩大覆盖面，通过客运班线将高铁所不能覆盖到的村镇覆盖到，形成一个完善的交通网络。”

采访中，一些公路客运站的运营者认为，我国人口基数较大，即便高铁越建越多，公路客运仍然还有生存的空间。不过，对于公路客运而言，如果还按原来的思路，客流就那么多，蛋糕就那么大，很难取得突破，未来在客运方面还是要挖掘旅客的需求，进一步提升服务，和其它交通工具形成互补。此外，记者了解到，近年来，西安市内的多家客运站还纷纷成立旅游集散中心，试图在日益活跃的旅游市场分一杯羹。

西安城西客运站综合票务中心主任李琳：“我们也会依托站场现有的客运班线来开发沿线的旅游景点，像我们的袁家村、法门寺、马嵬驿、乾陵、红河谷。”

不过，记者也了解到，目前，这些客运站在旅游方面虽然都有涉足，但都还没有形成规模，虽然都成立了旅游集散中心，但大多空有其名。陕西省西安汽车站客运部党支部书记刘春波认为，当前，西安市场上的七家客运站不应该各自为政，应该抱团取暖，共同研发销售旅游产品，也许将来还能在旅游市场打开一个大的突破口。

刘春波：“我个人认为七家客运站如果能抱团取暖，资源共享，达到相互融合，相互补充的效果的话，估计会在旅游方面会有一定进展。”

陕西省城市经济文化研究会会长、省社科院研究员张宝通：“现在我们社会的主要矛盾已经转化成人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，我们的旅游点、我们的县城，甚至某些大镇子都需要交通，这正是我们公路交通客运大有作为的地方。我们调整了，和高铁合理分工了，我们配套了，我们就互相促进了。”

谁都阻挡不了时代发展的大势，一个行业或者一家企业会有辉煌期也会有衰落期，与其垂死挣扎，不如面对现实，迅速转型。在快速变化的时代中，只有不断探索研究，寻找新的市场痛点，或壮士断腕，或多元发展，才能重新站住脚跟，实现新的突破。

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编辑： 辛超