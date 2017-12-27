西安"车让人"究竟该怎么让? 这7种情况下应当让

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 王宏伟 张鑫）由于开车没有礼让行人被罚款扣分，西安车主姚先生质疑交警执法缺乏细节，并向法院提起了行政诉讼。最近，这件事在西安受到不小的关注。且不说姚先生是否能胜诉，今天我们要讨论的话题是，车让人究竟该如何让？什么情况下该让？在西安开展了半年的“车让人”活动有什么效果？还存在哪些问题？

今年8月29日，西安市民姚先生开车经过西安市长安路草场坡一处路口，由于在斑马线前没有礼让行人，被监控摄像头拍下，并处扣3分罚100元。然而，姚先生在看到交警提供的三张现场照片后，却对这个处罚并不认可。

12月9日法院对这件案件进行了开庭审理，并择期宣判。

车主姚先生：“我认为从咱们行政执法的情况下，应该把这个到底违法不违法，交警应该有一个比较仔细的规则，应该把它说清楚。”

其实不只是姚先生，在长安区居住的杨先生，对车让人具体应该怎么让、哪种情况下需要让等细节也是不很了解。他最近半年就因为在长安区韦曲北街十字没有礼让行人，被监控摄像头拍了两次。

西安市民杨先生：“之前5月份有一个车不让人扣3分，我销了，9月30日又出现了一个车不让人，扣3分，这一下就不敢开车了。”

那么，究竟哪种情况下需要车让人呢？西安市交警支队秩序处秩序科的民警告诉记者，“车让人”的道路状况主要有7种。

车让人的第一种情况是：机动车行经人行横道，行人步入斑马线，第三车道车辆必须让行，行人开始通过斑马线，所在车道车辆和下一车道车辆必须让行，行人到达中央绿化隔离带或双黄线，下一车道车辆必须让行。

西安市交警支队秩序处秩序科民警刘莹剑：“机动车行经人行横道时，首先应该减速，首先有一个观察的义务，就是行人已经进入斑马线了，而且他有横穿马路的意愿，我们作为机动车驾驶员都是可以判断的。”

车让人的第二种情况是：机动车遇行人正在通过人行横道。道路中央有双黄线或隔离栏时，行人步入斑马线，车辆必须让行。

刘莹剑：“人已经进入斑马线了，对向车道也应该停车让行，这个讲的是对向车道一样是有这样的义务和责任的。”

车让人的第三种情况是：机动车、非机动车混行的路面。在西安市有很多人车混行的单行道，比如兴善寺西街，行人步入斑马线，车辆必须让行。

刘莹剑：“道沿上面是人行道，人已经踏入斑马线了，就是已经行进过程中了要车让人，一般像这种路面，都没有红绿灯，没有信号灯的，斑马线就是禁止线，就是机动车，让你停止的标识。”

第四种情况，在道路上没有交通信号灯或斑马线的路面，遇行人横过道路，机动车也应当避让。

刘莹剑：“这个车让人，就是你踏不踏上斑马线没有关系，这个是法律规定的，法律的制定是依据对弱势群体一种路权，这样一个保护制定的，因为行人相对于机动车来说肯定是弱势的一方，所以让行行人是机动车应当遵守的。”

第五种情况：道路中央有绿化隔离带的路面。道路中央有绿化隔离带时，当行人未跨越图中绿化带虚拟延长线，第二车道上的机动车需要停车让行，当行人跨越图中绿化带虚拟延长线，第一、第二车道上的机动车应当停车让行。

刘莹剑：“他已经穿过绿化带，明显行人要通过斑马线的，这些情况在咱们西安市的道路上都可能会遇见。”

第六种情况：交叉路口右转车辆。当绿灯亮时，准许车辆通行，但转弯的车辆不得妨碍被放行的直行车辆、行人通行；行人步入斑马线，车辆行经交叉路口转弯时，右转车辆必须让行。

刘莹剑：“在有些时候，信号灯可能读秒读完之后，这个行人并没有走过来，右转的车辆法律上讲，车是必须让行人先通行过去的。”

第七种情况：交叉路口左转车辆。像西安市雁塔西路十字、太白南路十字等十字路口左转的车辆，行人步入斑马线，车辆行经交叉路口转弯时，左转车辆必须让行。

采访中记者看到，如今，车让人在西安市可以说已经成为一道风景。在西安市区的大部分路口，车辆都能够做到礼让行人，而且也提高了道路通行效率。

西安市民：“每次我在这里准备等一会的时候，司机特别是公交车司机还会给我招手，让我们先过。”

西安市民：“为一个人停了，不好意思，攒多了以后，一块跑过去。”

西安出租车司机孙师傅：“有些人看到车停下后往前跑，这一跑，司机心里舒服，这是相互的。”

但记者也看到，虽然大部分行人都会快速通过斑马线，但行人横穿马路、低头看手机、闯红灯、慢慢通过等现象依然不少，这让许多司机很无奈。

前两天就有一段这种内容的视频走红网络，说的是在西安市贞观路上，一个行人横穿马路，司机急踩刹车停在行人跟前，这个行人不仅没有歉意，竟然还怒斥司机。

西安出租车司机孙师傅：“尤其是年轻人，车来了，反正你又不敢撞我，反正你要让人呢，这车现在难开得很。”

西安市民：“过马路更安全了，过马路更肆无忌惮了。”

一些司机也提出，交通法规可以约束司机，但有什么办法来约束行人闯红灯、乱窜马路这些行为呢？12月13日，记者在西安市西华门十字看到，正在闯红灯的市民唐先生就被西安莲湖交警大队的民警当场阻止，并被带到非机动车文明交通劝导学习站登记教育学习。

记者了解到，今年10月份，西安交警莲湖大队在西华门十字升级设置了“行人非机动车文明交通劝导学习站”，闯红灯、电动两轮逆行等不遵守交通规则的行人，被带到展板区和视频警示区进行学习，写观后感和心得体会。

西安市民唐先生：“下次再过马路的时候，一定要注意一下，看了非常好，这个不仅仅是对我个人，我想对更多的人，对整个社会来讲都是非常棒的一件事。”

闯红灯市民：“以后遵守交通规则，安全第一。”

闯红灯市民：“挺好的，让我一下就记住了。”

闯红灯市民：“被惩罚，被学习，其他人一看到我会引以为戒，挺好。”

西安交警莲湖大队西大街中队民警王璞：“咱这个劝导站成立以后，大部分都能遵守交通信号灯的指示。如果违法情节比较重，当事人还没有认识到自己的违法行为，拒不学习，根据《中华人民共和国道路交通安全法》，对行人和非机动车处以20元到50元行政处罚。”

从5月份开展车让人活动以来，西安市共处罚机动车不礼让行人37万多例，交通秩序得到提升，车让人取得了很好的效果。但司机在礼让行人时，也盼望着行人也能遵守交通规则。毕竟，良好的交通秩序需要大家共同来维护。

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编辑： 辛超