铜川：早已取消的“碰口费”为何还敢继续收？

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 朱海波 董超）早在2011年，陕西省就出台相关规定，不允许供热单位收取所谓的入网费、开口费、管网建设费等费用。然而，铜川新区龙记学府城的一些业主却向我们反映，他们那里仍在强行收取热力管网建设费，如果不交，就不给供暖。如今，天气是越来越冷，供暖仍遥遥无期。

民生热线：铜川新区龙记学府城强行向小区业主收取接口费

寒冬腊月“碰口费”阻挡业主取暖

家住铜川新区龙记学府城的曹颖女士近一段时间很是郁闷，她们小区供暖已经一个多月了，可是她家里至今还是冷冰冰的，晚上7点，家里的温度只有8度多。

曹颖：“你看晚上床上放这么多被子，就我们三个人。晚上睡觉的时候，小太阳插着，然后电褥子也开着，我妈平时也这样穿着棉袄棉裤，我娃回来也是这样。去年没有供暖，今年说是要供暖，要交一个接口费，我就没有交，所以就没有暖气。”

曹颖告诉记者，她认为物业公司收取每平方米25元的热力管道建设费不合理，所以拒绝缴纳。和她一样，小区绝大多数业主都对这项费用提出了质疑。

龙记学府城小区业主：“文件要求不能向业主收取城市供暖管网建设费，该费用包括在房价中，但是现在帮家物业强行收取这个接口费。”

龙记学府城小区业主：“收每平米25块钱的管网建设费，就说华能要给我们接管子嘛，这学府城要这么多业主，你一平米收25元，这算下来要收多钱，你的管子能值那么多钱吗？”

业主们说，龙记学府城小区共有2300多户，现在入住的有一千多户，当时买房时，购房合同上就明确约定：交付时供热系统供热配建标准，使用城市集中供热的，纳入城市集中供热管网，或者采用小区自备锅炉集中供暖。从合同内容来看，不管采用哪一种供热方式，开发商都承诺要建设到位的。

2016年由于小区入住率达不到供暖要求，当年没有供暖。2017年，小区物业决定接通城市集中供暖工程，并在供暖之前通知业主要交纳城市热力管网建设费。

龙记学府城小区业主：“现在一平方米25块钱的接口费，逾期了还要一平方米涨到35块钱，他也没有相关文件，他如果有相关文件了国家规定了收这个费用，一平方收25块钱，那我给你交，你啥都没有，我凭啥给你交。”

龙记学府城小区业主：“主要是这个钱我们不愿意出，我出的不合理我出那干啥呢？我现在坐公交车呢，我先给你买个公交车，我上去再把票买上，我疯了，我钱多的没处去了。”

业主们认为，物业公司向他们收取的碰口费不合理，但是不交这个钱，物业公司便不给他们供暖，而一些业主为了尽快接通暖气，便交了各个费用，交了费用的业主在2017年11月15号当天家里便来了暖气。

龙记学府城小区业主：“我们不交不行，但是我们愿意交吗？”

龙记学府城小区业主：“你让我交这个钱有啥凭证呢？让我们业主心服口服，我们是把钱交了，但是不交没有办法。”

早已取消的“碰口费”为何还敢继续收？

那么，开发商在购房合同上承诺的供暖问题，怎么就不算数了？早就取消了的暖气碰口费，龙记学府城的物业公司为何还敢收取？收取的这些费用又去了哪里？

陕西帮家物业管理有限公司负责人李克田：“我们是代收代交。”

记者：“给谁代收？”

李克田：“给华能。”

记者：“华能收的是啥费用？”

李克田：“第一个主管网建设费，再一个是支线网改造费，还有一个设计费，热交换站工程费就这几个内容。”

随后，小区物业的负责人向记者出示了一份“关于学府城采用华能供热的公告”，公告显示该工程造价1668.93万元，其中主管网建设费用就达到了1113.3万元。记者了解到，早在2011年，省物价局就专门出台文件《关于调整陕西省集中供热价格的通知》，并明确规定：热力企业除热价以外，不得以入网费、开口费、管网建设费等名义向各类用户收取其他费用。华能铜川照金电厂为何还要收取这项费用呢？

华能铜川照金电厂供热办主任杨德广：“2016年9月，铜川市政府组织召开了供热专题会，会议研究讨论了关于收取热力管道建设配套费的相关事宜。会议明确了对于已建小区是免征热力管道建设费的，对于新建小区收取一定的配套费。”

杨主任说，他们收取热力管网建设费依据的是铜川市人民政府2016年9月下发的《关于加快推进南市区集中供热有关问题的会议纪要》。其中第六款规定：对华能铜川照金电厂直供的非居民用户以及没有建设供热设施、尚未提供小区自备锅炉的居民小区的管网建设费用，按非居民小区每平方米80元、居民小区每平方米60元收取，可按20%的幅度优惠，由供、用热双方协商确定。

杨德广：“铜川新区龙记学府城属于新建小区，所以按照会议的要求收取一定的配套费。所以我厂与龙记地产开发商签订了供热合同，截止目前我们未收到此项费用。”

杨主任还说，他们收取这项费用有铜川市政府的相关文件，具体问题应该找主管此事的铜川市供热办公室。

于是，记者又来到铜川市供热办公室，这里的工作人员却告诉记者，他们只管供热的温度等问题，具体的收费问题他们没有权力核定。

铜川市供热办公室工作人员霍保平：“实际上咱说句实话，按国家规定这管网费是不允许收的。像你这应该到关键的部门去，物价局这些部门去。”

随后，记者又来到铜川市物价局。一位副局长向记者出示了一份陕西省物价局2017年10月份下发的文件：《陕西省清洁供暖价格政策实施意见》，并告诉记者，按照这个文件规定，改造小区可以收取热力管网建设费。然而，记者详细阅读文件后发现，此文件仍然规定：建筑红线范围以外的供气供热管网设施由政府或者特许经营企业承担，不得将建设费用以“碰口费”等名义向用户和其他市场主体收取。

那么到底是谁在支持龙记学府城收取热力管网建设费呢，收到的钱又到了哪里去了呢？记者再次返回小区，物业公司一位自称姓梁的经理的回答或许道出了背后的原因。

龙记学府城小区物业公司梁经理：“不给钱人家不给你碰口，谁给你碰口呢？”

记者：“我今天采访华能，华能说他们没有收到钱。”

梁经理：“开玩笑呢，给开发商一百个胆子他也不敢收这个钱。”

记者：“开发商收了，给华能交了吗？”

梁经理：“肯定交了，不交能把暖气通了么。这个事情最终就是政府不掏钱，还想干面子上的事情。”

2011年开始，陕西省就明文规定不让供热单位再收取热力管网建设费，铜川市政府却出台所谓的会议纪要允许企业违规收取这项费用。采访中业主们认为，如果是政策前后有矛盾，政府之间应该协调，不要让老百姓为此买单受罪；如果政策有明确规定，那么到底是什么人在借此搭车收费呢？

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编辑： 辛超