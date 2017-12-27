宝鸡农村全面推行“五改” 群众能否温暖过冬?

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 王勇 王挺）今年以来，宝鸡市针对农村烧柴做饭、秸秆烧炕和散煤取暖等污染严重问题，在全市农村开展了“改气、改电、改灶、改炕、改暖”为主要内容的“五改”。目前，有53.9万多农户完成了改造。眼下，正是寒冬时节，“五改”后群众能否温暖过冬呢？来看记者的调查。

过了大雪，天就一天比一天冷，当记者来到宝鸡眉县金渠镇田家寨村时，发现村子空气清新，没有往年冬季烧柴做饭、烧煤取暖、烟熏雾罩的景象，村民的房前屋后也没有看见往年过冬储存的柴草和煤堆。

记者：“这是啥？天然气炉子？”

眉县金渠镇田家寨村村民邢银田：“天然气炉子，气灶干净得很，不生火，没有烟尘，人干净，也省事。”

邢银田告诉记者，他家的房子是2015年盖的，盖房之初就设计了地暖，今年年初，村上通了天然气后，他家安装了壁挂炉，这样做饭、取暖问题就全解决了。

记者：“室内温度是多少？”

邢银田：“15度。”

记者：“冷不冷？”

邢银田：“不冷。”

记者：“这个用气量是个啥情况？”

邢银田：“一般就是用1200方的。”

记者：“那这个算下来一个多少钱？”

邢银田：“就是3000多块钱。”

老人说，过去他们冬天一直是烧柴做饭，散煤取暖，不仅脏还有煤气安全隐患，一年下来烧煤的花费也要近三千元。用气和烧煤费用差不多，自从村上通了天然气后，大多数人家都装上了壁挂锅炉。

眉县金渠镇田家寨村村民欧阳欣：“这个是气改炕。”

记者：“这是怎么改的？”

欧阳欣：“这就是通过天然气嘛，天然气加水的，然后这下边有管子。”

记者：“那你改一个炕得花多少钱？”

欧阳欣：“下来就是600多一点吧。”

调查中记者了解到，田家寨村的主导产业是猕猴桃，这些年，每户每年的收入都在10万元左右。因此，村上通了天然气后，全村大部分人家都装了壁挂炉，剩下的十几户安装了中央空调。

眉县是宝鸡较早推进燃气改造的县区之一，截至目前，天然气管网已覆盖全县8个镇街93个行政村，气化率达到76%。但还有一些天然气没有通达的村镇，这里的村民们又是如何过冬的？

眉县营头镇红河村村民张路全：“墙上是电热板，屋子里边取暖的，炕上还有炕暖，也是电热板。”

记者：“效果怎么样？”

张路全：“效果很好，外边冷，你回来打开十分钟，温度就上去了。”

红河村是眉县较边远的山区村，天然气管道没有通到，下午六点多，正是村民做饭烧炕的时间，记者在这里没有看到烟雾缭绕的景象，村里的大多数村民都进行了电改暖和电改炕。

张路全：“这电炕板铺上好，一铺没有任何反应，睡上也很舒服。”

红河村共有440户人家，从十月份开始，全村改电取暖户318户，改炕户250户，对改气、改电、改炕的群众政府都给予一定的补助。

眉县营头镇红河村村干部崔宝泰：“国家补贴一千元，农户每个人都签了同意，而且都签了名字。”

记者：“现在群众对这个有什么感受？”

崔宝泰：“群众还是很欢迎，很接受这项事情。”

那么，宝鸡市为什么要在农村推行五改呢？

宝鸡市环境保护局副调研员雒步云：“在冬季，农村焚烧秸秆、焚烧原煤，对我市的环境空气质量造成了一定影响，为此宝鸡市委市政府决定，将治污降霾的工作重点从城市延伸到广大农村，专门开展了‘盖灶、改暖、改炕’为内容的五改工作，就是采用电能源、燃气能源改了三种对象。”

按照“先川道、再塬区、后山区”的思路，宝鸡市从今年开始，在全市农村全面推行“五改”。宝鸡市政府还制定了具体补助政策：对于“煤改气”“煤改电”按照“二选一”的办法，原则上每户补助1000元；对农村改炕的每户补助500元，对于电改暖、电改炕的村民，还实行采暖季晚21时至次日6时执行0.3元/度的低谷电价。

宝鸡市的五改虽然取得了一定成效，但记者调查时也发现一些问题。

岐山县益店镇鲍家庄村村民：“人家说耗电量大得很。”

记者：“那你没有问人家改过的用电量是个啥情况？”

村民：“不知道，我没问，我也不改。”

村民：“改炕要钱么，我这个不掏钱，电褥子要掏钱，要电费。”

记者发现，这部分村民年龄都比较大，观念一时转不过弯，而且担心改电改气后，费用增加，家庭负担重。

宝鸡蓝天安能环保科技有限公司经理李海锋：“炕板这个是一片等于180瓦，一天用上10个小时，一个月下来也就是四五十块钱，电暖板它一片是500瓦，一组三片，下来是1500瓦，一个小时耗电量就是一度半电。”

记者了解到，宝鸡农村“五改”中，选用的大多是碳纤维、石墨烯等新型环保节能产品，电炕板价格大约在700元左右，电暖板一组是1200元左右，两种同时安装，费用为1900多元，政府补助为1500元，村民只需花四五百块钱，电费每个月大约需要两百多元。许多村民反映，他们的用电高峰在下午4点到晚上9点左右，希望供电部门能够进行调整。

国网宝鸡供电公司营销市场室主任李嘉：“我们会把相关的信息收集到，一个是向我们上级部门，二个是向有关部门反映，看下一步对这方面的政策执行有更好的利民或便民措施。”

截至11月底，宝鸡市共累计完成农村“五改”53.9万户，其中改气约20万户、改炕约20万户、电改暖约5万户，基本上实现了每户村民改一样的目标。

宝鸡市环境保护局副调研员雒步云：“今年宝鸡市的空气环境质量跟去年相比的话，我们已经超额完成了去年的空气质量天数，下一步，我们要将农村‘五改’工作全覆盖。”

统计数字显示：1-9月份，宝鸡市区优良天数186天，多于关中地区平均37.6天，多于全省平均7.2天。宝鸡市农村“五改”工作，改善了大气环境，而且提高了村民的生活质量，应该说是一个好事。但在五改过程中，也应该实事求是，根据实际情况，有条件推进，不可一刀切，特别是对那些生活刚刚温饱的贫困户来说，要想办法，让他们既要温暖过冬，也能减轻负担。只有这样，才能真正把好事办好。

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编辑： 辛超