西安3年后将有第二条绕城高速 南段最后70公里开工

西安外环高速公路（南段）路线方案图。

绕城高速：80公里（六车道）

西安外环高速：270公里（六车道）

西部网讯（记者 刘望）今天（12月27日）上午，西安外环高速公路南段等5条高速公路集中开工动员会在西安市长安区举行。这其中，外环高速公路南段的开工建设，意味着西安第二条绕城高速——西安外环高速公路建设进入最后阶段。

西安外环高速公路由西安外环高速北段（原西咸北环线）、西安外环高速南段、榆蓝高速渭南至玉山段以及连霍高速渭南赤水至零口段共同构成。全长270公里，与包茂高速、银百高速、福银高速、连霍高速、京昆高速、沪陕高速、榆蓝高速7条国家高速公路相通，连接12条对外高速辐射线。

西安外环高速北段和榆蓝高速渭南至玉山段已于2015年底建成通车，连霍高速八车道改扩建工程也已建成。目前，仅有西安外环高速南段70公里的路程尚未建设。本次开建的南段部分总长70公里，其中桥梁总长41.7公里，占路线里程64%，为陕西平原地区桥梁比例之最。隧道总长3.39公里，桥隧比64.4%。

项目全线设计时速120公里，路基宽34.5米，采用双向六车道高速公路标准，设互通式立交11处，其中枢纽立交4处，服务型立交7处，与西安市南部区域主要城市道路西户路、西太路、西沣路、子午大道、长安大道、雁引路、关中环线均实现高标准互通。全线共设服务区2处，为子午服务区和引镇服务区。西安外环南段高速路计划2020年建成通车。

外环高速南段途经哪里？

路线起于鄠邑东枢纽立交，在秦渡镇西侧跨过西安至户县公路后，于秦渡镇南部设线，向东连续跨沣河和西太路；

由长安通讯产业园与滦镇之间穿过后，先后跨过子午大道和长安大道，在王曲南部以明线翻越神禾原，至太乙宫立交以北2公里处，设枢纽立交与包茂高速相接；

继续向东经王莽、引镇南、史家寨镇、汤峪北，跨过浐河进入黑沟，设3390米隧道穿过白鹿原后，沿陶峪河下行，在蓝关立交南侧2公里处，设枢纽立交与福银高速相接；

路线向东北，绕过蓝田县规划区至蓝田东立交东侧与沪陕高速相接。