陕师大在全国首开《习近平的七年知青岁月》导读课

陕西师范大学开设《习近平的七年知青岁月》导读课。

在课堂上，现场听课的学生经常与老师交流，谈自己的所思所想。

西部网讯（记者 秦振）为了全面深入学习宣传贯彻党的十九大精神，广泛开展理想信念教育和“中国梦”宣传教育。从今天（12月26日）开始，陕西省委宣传部联合省高教工委将在全省81所高校集中开展“党的十九大精神进高校”学习实践活动。在陕西师范大学，一堂生动的《习近平的七年知青岁月》导读课吸引了记者的目光。

陕师大开设《习近平的七年知青岁月》导读课 为全国首创

在《习近平的七年知青岁月》导读课的课堂上，通过老师生动、走心的讲解，将习近平总书记青年时代在艰苦环境下磨练意志品格的奋斗故事徐徐展现，引得不少同学陷入沉思。

“天下兴亡，匹夫有责”“为什么我的眼里常含泪水，因为我对这片土地爱得深沉”……作为本堂导读课的主题“爱国之心与报国之行——学习青年习近平的报国情怀”，一首首具有爱国情怀的诗句不断在课堂上被齐声诵读，简单而有力的诗句，让很多在场的学生感同身受，爱国之情油然而生。

记者了解到，从今年9月份开始，这样的课程在陕西师范大学已经开展了快4个月时间，有6000余人走进课堂，聆听了课程，随着课程的深入，听课人数还在不断上升。

据陕西师范大学党委宣传部部长马晓云介绍，学校从今年秋季学期开始为全体免费师范生开设“理想信念与卓越师范人才培养——《习近平的七年知青岁月》导读”必修课，在全国范围内是第一家。目前该门课程主要由学校马克思主义学院负责组织实施。

汇聚陕师大各个专业学子 课堂上收获“勇敢的心”

“通过学习这样的课程，也让我们更明白习近平总书记在青年时代所经历的艰苦岁月，这对于我这样即将走出大学校门，去往贫困地区支教的‘准老师’来说，受益匪浅。”来自陕西师范大学马克思主义学院思想政治教育专业的学生潘源说到。

据潘源介绍，正是通过这样的课程，让他更明白了吃苦的意义，他认为青年人面对苦难不应该逃避，而应该敢于正视和奋斗。这也成为他义无反顾的选择前往国家级贫困县——贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县第一中学支教的原因。

和潘源一样有所收获的学生并不在少数，在这样的课堂上，几乎汇聚了各个专业的陕师大学子，很多同学表示在这里收获的不仅仅是知识，更多的是一种精神力量，在课间经常有同学开玩笑说“习总书记当年面对的困难比我们大多了，他都能克服，我们一定也可以！”

学生有收获，作为老师也一样。陕西师范大学马克思主义学院思想政治教育教研室主任董辉也有自己的感悟，“在课堂上，能感觉到很多同学最开始是惊讶的，虽然知道习近平总书记七年知青岁月一定不容易，但是没想到会那么苦。”董辉介绍说，经常有同学课后找她谈心，本来想抱怨一些事情，但后来都觉得太微不足道了，作为青年人没有什么“磨难”是痛苦的，重要的是克服困难的方法和决心，这也是开设这门课的初衷所在。

编辑： 钟莹