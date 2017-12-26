壮阳药生产成本一毛钱不到，黑加工售价翻百倍。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 张学敏）食品药品安全事关老百姓的身家性命，不得小视。但总一些不良商贩罔顾法律和消费者利益，赚起了黑心钱。
眼前的这些保健品看起来好像很正规，但其实这都是渭城警方缴获的一批有毒有害保健品。
渭城公安分局环境与食品药品犯罪侦查大队民警王宇晨：“我们在国家食药监督总局的网站上进行查询之后发现就根本没有这个药，所以它从外观上来说就是假的。”
从画面中可以看到，上千箱各种品牌共计十万多盒所谓的“保健品”堆满了整个仓库，片剂胶囊液体类应有尽有，然而这一颗颗小药丸背后充斥的暴利却令人发指。
渭城公安分局环境与食品药品犯罪侦查大队民警王宇晨：“我们抓获的这些嫌疑人里面有一些人是在自己生产制造这个壮阳药，这个药他自己生产成本一毛钱都不到，但是这样加工包装以后流通到市场上，能卖到三四十，甚至近百元，这个利润相当高。”
那么，这些保健品里究竟添加了什么呢？在警方送检的多份样品中，记者都看到了一种叫做西地那非的药物。而所谓西地那非，也就是百姓俗称“伟哥”中的主要成分，服用时会产生头痛眼花、低血压等多种副作用，过量服用可能会引起心肌梗塞甚至死亡。
渭城公安分局环境与食品药品犯罪侦查大队民警王宇晨：“在保健品里添加西地那非是不允许的，坚决不允许的。”
这次，渭城警方一举捣毁了这条跨越陕西、广东、湖北、河南四省生产销售有毒有害保健品的黑色产业链，共抓获犯罪嫌疑人18名，案件还在进一步侦办中。
编辑： 张娟
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