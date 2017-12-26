西安启动重污染天气Ⅲ级应急响应 幼儿园中小学停止户外活动

西部网讯（记者 鄢山宇）12月26日晚间，西安市重污染天气应急指挥部办公室发布发布重污染天气黄色预警，并从26日21时起启动Ⅲ级应急响应，幼儿园、小学、中学及同等学历学校停止户外体育课、课间操、升国旗、运动会等活动。
关中未来两日以中度污染为主
省环境监测中心站会同省气象部门综合分析预测，受不利气象条件影响，12月27日至28日，关中地区空气质量将以重度污染为主，关中局地可能出现短时严重污染。12月29日至30日，受冷空气影响，大气扩散条件转为有利，空气质量有所好转。
经西安市重污染天气应急指挥部办公室预报预警组研判，预测26日空气质量为中度污染，27日、28日为重度污染。
为保护公众健康，降低大气污染强度,按照《西安市重污染天气应急预案（2017年修订稿）》规定，市重污染天气应急指挥部办公室决定发布我市重污染天气黄色预警，将重污染天气预警等级由蓝色预警升级为黄色预警，从12月26日21时起启动Ⅲ级应急响应。
幼儿园中小学停止户外活动
西安市重污染天气应急指挥部要求各区县政府、开发区管委会和市级相关部门，在执行Ⅳ级应急响应措施的基础上,组织落实Ⅲ级应急响应措施。
公安部门做好三环路（含三环）范围内混凝土罐车的禁行工作。建设、城管、市政、交通、水务、地铁、城改部门按照各自职责，督导三环内除抢修抢险和特殊需要外的建设施工单位，停止室外作业（塔吊或地下施工等不受影响）。
对纳入重污染天气预警响应期间停产限产名单的企业和单位（《城市基本情况调查和重污染天气应急减排方案编制大纲》涉及的工业点源、燃煤锅炉、产业集群、散煤、移动源、扬尘源、生活VOCs排放等），实施污染物减排措施。
西安市重污染天气应急指挥部建议儿童、老年人和呼吸道、心脑血管疾病及其他慢性疾病患者尽量留在室内，避免户外活动。幼儿园、小学、中学及同等学历学校停止户外体育课、课间操、升国旗、运动会等活动（在室外停留不超过30分钟的教学参观、社会实践等活动不受影响）。
编辑： 钟莹
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