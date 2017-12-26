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进价195售价80 高价入手低价出这生意能挣钱？

时间：2017-12-26 20:46:56  来源：西部网-陕西新闻网  作者：王进

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进价195售价80 高价入手低价出这生意能挣钱？

做生意肯定都奔着低价入手高价出的想法，可在西咸新区，数十位市民在听了一家公司的宣传之后，相信了这高价入手低价出却还能赚钱的经营手法，纷纷投钱入伙。

进价195售价80，高价入手低价出这生意能挣钱？

西部网讯（陕西广播电视台《第一新闻》记者 王进）做生意肯定都奔着低价入手高价出的想法，可在西咸新区，数十位市民在听了一家公司的宣传之后，相信了这高价入手低价出却还能赚钱的经营手法，纷纷投钱入伙。

投资者：“我现在投资下来有18万。”

投资者：“我投入了14万。”

投资者：“我投了90多万。”

这些投资者都是听了西安兴农客电子商务有限公司的宣传之后，觉得这生意能赚钱，纷纷投钱入了伙。

投资者：“195块钱一袋的面，从公司进回来，最后80元卖给消费者。刚开始的话，就说投资19万，按照人家的运营模式的话，算下来一年可以赚20万。”

可是这高价进低价出，卖价还不到进价的一半，怎么可能收入翻番呢？

投资者：“最后公司再给我一袋面返165元的股值，我用这165元的股值，再添30元，可以二次进货。”

投资者：“还有一种利润方式是给我返点，投资现金直接返百分之二。”

编辑： 张娟

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