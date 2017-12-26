男子醉驾被吊销驾照 路边小广告办假证再上路

西部网讯（陕西广播电视台《第一新闻》记者 李小龙）今天（12月26日）上午，西安市灞桥区一个路口正在例行检查的交警收到了稽查布控信息，一辆白色现代车有问题。
民警：“这个车的驾驶员驾照存在问题，当时我们在路口就拦停了这个车。”
车上下来一名穿夹克的男子。当民警询问车是谁的时，男子表示是自己弟弟的，并且掏出了驾照。不过，再问详细点，却是支支吾吾说不清了。
民警：“你的身份证号码是多少？”
男子苏某：“我记不清了。”
民警：“这个驾照是谁的？”
男子苏某：“我的。”
民警：“在哪办的？”
男子苏某：“考的嘛！”
眼前的这本驾照，打眼一看并没有什么问题，不过每天跟它打交道的民警，其实已经看出了问题。
民警：“这驾照是假的，这个驾照的字体和做工都不对。”
民警判断这个驾照是本假的，此时男子眼看瞒不过去，最终承认了自己是找人办理的假驾照。
男子苏某：“就是路边的那个小广告，打电话办的。”
民警将男子带回调查，发现驾照上的信息并不是这名男子的。通过身份核实，这名男子姓苏，其实他有驾照，不过，在去年就被吊销了。
男子苏某：“当时在雁塔区因为醉驾被吊销驾照了，就是为了能开车方便点，就找人做了一个假的。”
苏某说，他觉得这本假驾照做的还不错，完全可以以假乱真，没想到被交警一眼识破，而自己也存在一些侥幸心理。伪造驾驶证又无照驾驶，苏某这次可是摊上大事了。
民警：“伪造驾驶证以及无证驾驶，苏某将面临罚款以及拘留。”
民警表示，依据道路交通安全法的相关规定，苏某存在机动车驾驶证被吊销后无证驾驶和使用伪造、变造的机动车驾驶证两项违法行为，将被合并处以罚款6500元，行政拘留15天的处罚。在这也多说几句，靠路边小广告伪造驾驶证，就想蒙混过关，这种小伎俩在民警这可不好使。
编辑： 张娟
娱乐曾多次以惊艳古装亮相的演员马苏在节目中“魂穿”杨贵妃，带领观众重回芬香馥郁的大唐，领略盛世文物的辉煌。12-26
娱乐几天后，胡杏儿老公Philip Lee（李乘德）在社交平台上晒出儿子的照片，夫妻俩抱着儿子十分温馨，这也是孩子正面照的首次曝光。12-26
娱乐郭采洁和古天乐早前合作《巴黎假期》后就一直有秘恋传闻，早前古天乐出席电影首映礼时，表示“不是事实我没有回应”否认传闻。12-26
娱乐明星夫妻现身机场: 赵雅芝、黄锦燊。12-26
娱乐黄轩主演的陈凯歌导演电影《妖猫传》全球首映，一组黄轩的“吸猫”主题大片也随之曝光。在黑白胶片的勾勒下，黄轩白衬衫、黑夹克的极简look呈现静谧质感。12-26
娱乐周冬雨凌晨现身机场，素颜现身 穿成“小黄鸭”12-26
娱乐在即将过去的2017年，传统的电视综艺和网络综艺可以说是平分秋色，电综爆款覆盖了娱乐类和文化类。12-26
娱乐由智冠控股集团独家冠名的2018西安广播电视台石榴花少儿春节联欢晚会第二场复赛活动，在西安广播电视台石榴花剧场隆重举办。12-25
娱乐据悉，陈婷为无锡人，1981年9月30日出生，曾是无锡舞蹈团舞蹈演员，传闻称曾在北京电影学院就读，是张艺谋再婚妻子。12-25
娱乐据悉，周杰伦2014年宣布和昆凌婚讯，转眼间时间已过了三年，两人现育有小周周和小小周，儿女双全，有了圆满的家庭生活。12-25
娱乐将一首出了名难唱的《我们说好的》演绎得直击人心，独特的嗓音直接“俘获”了张靓颖的心，也惊艳了现场观众，顺利讨教成功。12-25
娱乐由企鹅影视和笑果文化联合出品的《吐槽大会》第二季第3期昨日播出后，在社交网络引起了新一波热议。12-25