男子醉驾被吊销驾照 路边小广告办假证再上路

西部网讯（陕西广播电视台《第一新闻》记者 李小龙）今天（12月26日）上午，西安市灞桥区一个路口正在例行检查的交警收到了稽查布控信息，一辆白色现代车有问题。

民警：“这个车的驾驶员驾照存在问题，当时我们在路口就拦停了这个车。”

车上下来一名穿夹克的男子。当民警询问车是谁的时，男子表示是自己弟弟的，并且掏出了驾照。不过，再问详细点，却是支支吾吾说不清了。

民警：“你的身份证号码是多少？”

男子苏某：“我记不清了。”

民警：“这个驾照是谁的？”

男子苏某：“我的。”

民警：“在哪办的？”

男子苏某：“考的嘛！”

眼前的这本驾照，打眼一看并没有什么问题，不过每天跟它打交道的民警，其实已经看出了问题。

民警：“这驾照是假的，这个驾照的字体和做工都不对。”

民警判断这个驾照是本假的，此时男子眼看瞒不过去，最终承认了自己是找人办理的假驾照。

男子苏某：“就是路边的那个小广告，打电话办的。”

民警将男子带回调查，发现驾照上的信息并不是这名男子的。通过身份核实，这名男子姓苏，其实他有驾照，不过，在去年就被吊销了。

男子苏某：“当时在雁塔区因为醉驾被吊销驾照了，就是为了能开车方便点，就找人做了一个假的。”

苏某说，他觉得这本假驾照做的还不错，完全可以以假乱真，没想到被交警一眼识破，而自己也存在一些侥幸心理。伪造驾驶证又无照驾驶，苏某这次可是摊上大事了。

民警：“伪造驾驶证以及无证驾驶，苏某将面临罚款以及拘留。”

民警表示，依据道路交通安全法的相关规定，苏某存在机动车驾驶证被吊销后无证驾驶和使用伪造、变造的机动车驾驶证两项违法行为，将被合并处以罚款6500元，行政拘留15天的处罚。在这也多说几句，靠路边小广告伪造驾驶证，就想蒙混过关，这种小伎俩在民警这可不好使。

编辑： 张娟