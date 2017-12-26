三胞胎均为低体重新生儿需特别护理 铜川籍父母求助

三胞胎均为低体重新生儿，铜川籍父母求助。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 鞠显毅）两个月前，铜川的一对90后夫妻迎来了三胞胎女儿，可这样的喜事儿却让他们的心情有些复杂。

孩子父亲杨鑫雨：“一下生了个三胞胎，肯定高兴呀，三个女儿。”

家里有了三胞胎按说是喜事，可小杨却很发愁。

孩子父亲杨鑫雨：“这一下生了三个闺女，之前还有一个儿子，一共是四个孩子。家里经济条件也不是那么好，挺发愁的。”

小杨说，一年前他和妻子生下了一个男孩儿，一家人的日子过得还算甜蜜。看着孩子渐渐长大，夫妻俩又萌生了生二胎的想法。

孩子父亲杨鑫雨：“一个小孩儿毕竟太孤单了么，一个也是养，两个也是养，就想着生个二胎。”

一家人满怀期待地盼着第二个孩子降临，可没想到一下添了三胞胎，这让小杨有些手足无措。

孩子父亲杨鑫雨：“小孩儿都偏轻，三斤多一点。挺小的，一直在保温箱里放着呢。”

记者了解到，三胞胎都是低体重新生儿，一出生健康就出了问题，都要在保温箱进行特别护理，短短半月就花费数万元。而这已经是这个90后家庭能拿出的全部家底。祸不单行，几天前，三个小孩儿的健康状况开始恶化，在天津打工的小杨赶紧回到铜川。

孩子父亲杨鑫雨：“我回来这两天，干什么都没有心情。苦点儿累点儿，我也要想办法，把我这几个孩子治好。”

在这里，我们也希望好心人能伸出援手，帮帮小杨一家。

孩子父亲电话：133 7033 1239

编辑： 张娟