商洛小伙微信征婚遇妙龄女 称银行卡2万存款被刷

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 赵杨梅子）现在网友见面很常见，可对于29岁商洛人小黄来说，一直在榆林矿上打工的他目前最大的心愿就是赶紧找到女朋友。

小黄：“微信里面有帮人免费发消息的微信帮，我就发了几条征婚消息。之后，有个自称叫张静的女的加我，说她也没找到对象，我们了解了解。”

都是商洛老乡聊着聊着就动了情，女孩主动约小黄在西安见面。

小黄：“我觉得女孩挺踏实。能从商洛那么远的地方约来西安见面，我觉得她是真心的。”

见面之后，女孩提出找个宾馆放行李，而且还说想让小黄帮忙。

小黄：“说想用我的微信给她申请个大网卡（电话卡），她说她的身份证丢了，办卡办太多，申请不了。”

当时小黄拿了俩手机，女孩直接把其中一个手机的电话卡插在了自己手机上开始操作。

小黄：“看我输入微信密码，还用我身份证拍了照片啥的。”

小黄也没在意，操作完后，女孩也没还小黄手机卡，而且还把小黄另一个手机也装进了兜里，拉着小黄去了北大街溜达。

小黄：“说要上厕所，我转身帮她找厕所，她就不见了，我借路人电话打我手机，关机了，我觉得被骗了。”

这时的小黄突然想到自己手机上绑定了两张银行卡，赶紧一查信息，钱没了。

小黄：“两张银行卡，两万多没有了，我银行卡密码就是微信密码前那几个数字。”

小黄说，从见面到分开也就三个小时，自己梦寐以求的征婚见网友，竟然成了如此骗局，眼下小黄已报案。

编辑： 张娟