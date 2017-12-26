无人面馆亮相西安街头 一分钟就可做出热面

无人面馆亮相西安，一分钟做出热面。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 陈志恺）说起无人机、无人超市、无人售货机这些新名字，大伙可能都听过。可就在这两天，西安街头突然出现了无人面馆。
当记者在西安曲江创客大街见到这个铁盒子时，光看外表没啥特别之处，没有厨师没有服务员，可就是这小房间就能做出热腾腾的面条。
西安市民：“这种形式是特别好的，以前吃面都是在面馆。”
记者看到，市民可以选择杂酱面或者臊子面，随后手机支付，在操作成功后，只需等一分钟，热面就出来了。
西安市民：“速度挺快的，我以为现煮的面很慢，和平时煮的面一样新鲜，感觉应该挺香的，可以尝一下。”
点击屏幕，只需一分钟就能吃到热腾腾的炸酱面或者臊子面，大伙还是不明白这面究竟是咋做出来的？
西安市民：“我觉得是提前做好的，在机器里一加热就可以了。”
无人面馆到底有啥神奇之处，记者找到了这家无人面馆的创始人，他说自个是地道的陕西人，爱吃面，无人面馆是他和团队花五年时间研发出来的。
无人面馆创始人张小斌：“在机器设置里面，这碗面是特辣的或者微辣的，或者是重辣的，里面的辣子油，包括盐等都是提前设定用量，每碗面的味道都是按季节设置好的。”
研发人员说，他们把面条提前在工厂里加工到九成熟，然后和新鲜蔬菜一起运来，添加在机器里冷藏，顾客根据需要点单，机器就可以自动加热做面条。
无人面馆运营管理人员焦睿：“我们的做面机是一个全智能的设备，比如说面机中的面低于20碗，机器就向手机远程发送配送请求，我们有24小时的冷链配送团队，20分钟内把食材配送到机器中，保证24小时供应。”
这不，记者在现场也见到不少来吃面的市民们。
市民：“口感很好，挺好吃的，很劲道。”
市民：“作为陕西人，吃这个面还是很合口味的。”
市民：“科技发展特别快，感觉不可思议，以后吃饭不需要去饭馆，只需要一台机器就搞定了，一分钟，美食就到嘴了。”
无人面馆创始人张小斌：“每个陕西人对面条都有一种情怀，我想通过标准化的机器，让面条走出陕西，走向世界，这就是我的梦想。”
编辑： 张娟
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