寒假学生火车票已开售 高铁“受宠”二等座可打75折

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 姜林）2018年寒假学生火车票已经开始发售，今早（12月26日），西安火车站将移动售票车开进了西安电子科技大学长安校区。一早上的时间，就已经为三百多名学生办理了取票业务，当中不少学生选择乘坐高铁。

西安电子科技大学学生：“从这到我家正好有高铁。”

记者：“普通的火车能到吗？”

西安电子科技大学学生：“能到，但是晚上要坐七个多小时，一个晚上，休息也不是特别好，高铁就比较方便。”

记者：“价格相对比呢？”

西安电子科技大学学生：“高铁票确实要贵一些，但是有学生票的话，还好。”

相对于普通列车座票打五折，动车组列车二等座虽然只打七五折，但是回家的时间至少能缩短一半左右。特别是西成高铁开通后，四川籍大一学生卢灏从家到学校的时空距离被大幅度缩短。

西电科大大一学生卢灏：“大一刚来的时候，坐普通火车，十多个小时，现在回去只要三个半小时，特别方便。现在又可以在校园里面直接取票，对于学生很方便。”

不仅如此，一些在西安上学，但是没有直达火车回家的边远地区学生，也采取了高铁加普通列车接续换乘的方式，缩短回家时间。新疆籍大二学生王军，在宝兰高铁没开通时，回一趟家要换乘3趟列车，路程在48小时以上。今年，他先购买了西安到兰州的高铁票，然后再换乘前往乌鲁木齐和克拉玛依的火车，节约了至少十个小时。

西电科大大二学生王军：“转高铁之后快一点吧，我一天半就可以到家了，我算过，这是最快的了，25个小时。再加上中间等车时间，再加上我回克拉玛依4个小时，差不多29个小时。”

西安车站工作人员介绍说，今年流动售票车进校园后，呈现了两大特点，一是网上买票的学生多，二是乘坐高铁的学生多。

西安车站售票车间领班焦莉：“现在互联网取票已经占了窗口取票量的七成，手机客户端购票已经占了互联网取票的六成。从目前情况上看，今年学生购买动车、高铁还有卧铺，取票当中也很多。作为我们，进校园就是方便学生在取票的过程中不用出校门，保证他的安全。”

目前，我省各高校的学生可以购买节前回家的火车票，而本周铁路运行图调整后，还将增加不少车次。因此，目前还没有购买到回家车票的学生，可以等到本周四再查询购买所需的车票。

编辑： 张娟