西安交警整治两三轮违规拉货上路 超宽超高隐患大

交警整治两三轮，超宽超高隐患大。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 胡浩）今天（12月26日）上午，在西安市新城区东新街十字，交警对违法拉货、不按规定上路行驶的两三轮车进行整治查扣。
交警：“你如果提供不了驾驶证的话，还要对你进行行政拘留。”
三轮电动车驾驶员：“我也没闯红灯。”
原来是电动三轮车上货物超宽超高，违法了。
西安市公安局交警新城大队解放路中队中队长杨双宁：“两边超出宽度，超出车外围了，造成这个车的重心偏高，我的身高有172cm，它现在的高度肯定是超过两米了。车前加装的伞把，如果在前面紧急制动的情况下，或者跟前车发生追尾碰撞的情况下，人的身体会依靠惯性，往前倾覆，这样很容伤到他的脸部或者喉部。”
在现场，多辆两三轮电动车都是因为违法拉货，不按规定上路行驶，被交警查扣了。同时，交警对两三轮电动车的整治会持续进行，违法必被查。
西安市公安局交警新城大队大队长：“最近我们总共都查扣了700余辆违法的两轮三轮电动车。”
编辑： 张娟
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