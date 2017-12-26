新品牌共享单车违规投放 企业：不了解西安政策正在撤回

西安市灞桥区街头出现的新品牌共享单车

西部网讯（记者 刘望）面对城市里越来越多的共享单车，今年9月15日，西安市交通管理委员会要求各企业暂停在西安投放共享车辆，但100天的时间过去了，共享单车或电动车在西安不仅没有减少，甚至还有部分企业在不断投放。

灞桥等地出现新品牌共享单车 市民不买账

“我拿着摩拜的客户端扫来扫去就是不开锁，把我急得，最后一看才发现是另一个品牌的共享单车。”李青兰家住灞桥区，骑自行车从家到地铁一号线浐河站平时只需要2分钟时间，所以她常常选择骑共享单车出行，这几天小区门口出现了一批新的橙色的单车，但她就是打不开，仔细一看原来是另外一家单车公司的。

在自行车附近，负责保洁的李师傅说，这批自行车是上周五（12月22日）出现在路边的，之前并没有见过。他负责的保洁区域一共有10辆这样的单车，但三天来只有1位市民试着骑过该自行车，平时几乎没有人使用这些车辆。

西安市交通局未收到投放申请 城管将进行调查

除了9月15日的共享单车“暂停”令以外，今年10月26日，西安市又出台《鼓励规范互联网租赁自行车发展指导意见（试行）》，明确要求车企在投放车辆之前应当向西安市交通局申请批准，日常投放需要城管批准，那么新出现的这批车辆是否经过批准？

西安市交通局工作人员向西部网记者表示，西安已经暂停了新的共享单车的投放，最近也没有批准新的企业进行共享单车的投放。工作人员表示，对于新增投放车辆，他们将在调查核实以后，对相关企业予以曝光，作为企业违规行为记录在案，同时纳入区域投放运营“黑名单”。

而负责该区域共享单车停放的灞桥区城管局法规科一位姓魏的工作人员表示，他们目前还没有收到关于新投放的共享单车占用道路资源的投诉。接下来城管部门将对该企业是否涉及违规占道进行调查并约谈，要求其从严遵守西安市的相关规定。

企业承认不了解政策 将停止投放新车并撤回旧车

今天中午，记者联系到了该车辆的运营企业西安嘿嘿车网络科技有限公司，创始人薛润桦表示，他们的产品研发始于2月份，期间并未注意到交通管理部门9月份发布的有关规定，接下来他们将严格按照有关程序，向交通管理部门进行车辆投放的资质审批，履行企业职责。

下午17时，薛润桦再次向记者发来消息称，他们已经接到灞桥区主管部门的通知，他们将停止共享单车的投放，并逐渐回收已经投放在灞桥区的2000辆共享单车。

屡禁不止 多家企业涉嫌违规投放

不止是西安这家本土企业进行了违规投放，在此之前，也有两家互联网约车企业进行过违规投放。10月26日出台的指导意见中也明确规定，西安市禁止发展共享电动自行车，10月30日交通管理部门又喊话相关企业，要求共享电动自行车尽快退市，但相关企业似乎无动于衷。

西安市要求共享电动自行车退市后，第二批进入西安市场的“享骑”电动车并未停止运营，仍然在向市民提供共享电单车服务。该公司工作人员表示，目前尚未接到任何停运通知，目前只是要求用户使用过程中不得在城墙内随意停靠，需将车辆归还到停车点。今天下午，记者沿长安路由北向南观察，路面仍能见到大批共享电单车。

“享骑”未退，新品牌的共享电单车又试图进入西安。12月初，一款名为“猎吧”的共享电动自行车在西安3所高校投放百余辆电动自行车，并称政府允许其进行投放。该消息一经报道，相关单位对该运营企业进行了约谈，目前，这百余两共享电单车已经在校园中消失。

编辑： 钟莹