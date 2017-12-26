宝鸡陈仓区通报10起侵害群众利益案 多人被处分

西部网宝鸡讯 近日，宝鸡市陈仓区纪委对10起侵害群众利益不正之风和腐败问题进行通报，多人被警告处分。
1、新街镇老庄村在脱贫攻坚工作中不细不实，存在对贫困户产业扶持执行标准不统一、村干部对政策不清楚及扶贫资料填写与实际不符、内容不完整不规范等问题。2017年12月，相关责任人新街镇老庄村党支部书记冯春、村委会主任陈锋分别受到党内警告处分。
2、陈仓医院医保合疗科执行合疗报销政策不到位，对合疗报销审核不严不细，导致两名贫困人口患者应纳入合疗报销的费用未按规定报销。2017年11月，相关责任人陈仓医院医保合疗科科长贾来权、副科长李玲芳分别受到警告处分。
3、 贾村镇龙新村收取1户村民庄基费6500元，记入村级财务收入，用于村委会日常开支。2017年12月，相关责任人龙新村村党支部书贾栋、村委会主任蔡宝平、村会计蔡文分别受到党内警告处分。
4、陕西华臻现代农业有限公司、宝鸡市周游湾美食文化传媒有限责任公司未经批准私自占用油坊村集体土地共19.05亩建设休闲垂钓鱼塘、餐厅及游泳池。2017年11月, 周原镇油坊村党总支副书记冯关升受到党内警告处分。
5、香泉镇水柏村在精准扶贫工作中，存在扶贫对象识别不准、扶贫资料弄虚作假问题。2017年7月，相关责任人水柏村村委会主任袁海田、村会计布收义分别受到党内严重警告处分。
6、2017年4月16日，宝鸡广播电视台“图说宝鸡”栏目以不作为和被动作为曝光县功镇肖家什字村村民饮水问题，在社会上造成负面影响。2017年5月，相关责任人肖家什字村村党支部书记肖明祥、村主任肖刚分别受到党内警告处分决定。
7、赤沙镇太安村24户村民2010年享受暴雨灾害维修补助资金45600元。太安村在发放过程中，存在违规收取24户村民共10900元发放给其他村民的问题。2017年11月，相关责任人时任太安村党支部书记杜明德受到党内警告处分。
8、2017年6月10日，陈仓区东关街道土桥村党总支委员巨栋作风不严不实，工作期间擅离职守，去棋牌室打牌，在群众中造成恶劣影响。2017年7月，巨栋受到党内警告处分。
9、2008年新街镇姚儿沟村委会为解决通村公路资金缺口，集体做出决策违规出售原村委会房屋和土地给3户群众作为宅基地。2017年6月，相关责任人时任姚儿沟村党支书记陈正祥、时任姚儿沟村村主任杨金曙分别受到党内警告处分。
10、陈仓区千渭初级中学2017年1月19日晚7时30分左右，在校内焚烧垃圾污染环境，被过路群众拍照并在网络“手机头条”上发帖反映，引起广大网民和周围居民的强烈谴责。2017年1月，相关责任人千渭初级中学总务主任宁玉明受到警告处分。
编辑： 焦晓珊
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