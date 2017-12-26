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宝鸡两车相撞护栏插入奥迪车驾驶室 驾驶员不幸死亡

时间：2017-12-26 17:25:41  来源：西部网—陕西新闻网  作者：鲁鹏飞

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宝鸡两车相撞护栏插入奥迪车驾驶室 驾驶员不幸死亡

12月26日下午，宝鸡市底店高架桥下发生一起车祸，一辆奥迪车与面包车发生相撞后，一段护栏斜插入奥迪车驾驶室，驾驶员头部被击中，不幸死亡。

救援现场图。

救援现场图。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 12月26日下午，宝鸡市底店高架桥下发生一起车祸，一辆奥迪车与面包车发生相撞后，一段护栏斜插入奥迪车驾驶室，驾驶员头部被击中，不幸死亡。

记者了解到，12月26日14时09分，宝鸡市公安消防支队铁塔路中队接到指挥心转警称，宝鸡市底店高架桥下发生一起车祸，有人员被困车内，中队立即出动两车12人赶赴现场救援。

救援人员赶赴现场途中进一步了解得知，一辆奥迪轿车与一辆金杯面包车发生相撞后，奥迪轿车驾驶员被困车内，已无生命迹象。

救援人员到场后，发现一段护栏从奥迪车前挡风玻璃斜插进驾驶室，击中了驾驶员头部。消防救援人员利用无齿锯对护栏前段部分进行破拆，14时28分，救援人员协助120将该驾驶员抬出，移交公安部门处理。

编辑： 焦晓珊

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