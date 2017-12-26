陕西发布10月渭河监测结果 支流中3个断面未达标

西部网讯（记者 鄢山宇）12月26日，陕西省环保厅发布了10月渭河干流支流考核断面监测结果。其中渭河干流考核断面监测均达标，支流中泾河出西咸、皂河入渭河等3个断面未达标。
10月份，渭河干流宝鸡、杨凌、西咸、咸阳、西安出境，渭南潼关出省断面化学需氧量、氨氮和溶解氧浓度均达标(即达到渭河流域水污染防治考核目标）。
渭河支流中，考核的19条支流26个断面中21个断面的化学需氧量、氨氮和溶解氧浓度均达标。漆水河汇入小韦河前与宝鸡峡总干渠入渭河两个断面断流，未监测。3个断面未达标，其中，泾河出西咸断面氨氮浓度超标0.61倍(即超过渭河流域水污染防治考核目标，下同），较去年同期上升96.1%；皂河入渭河断面氨氮浓度超标0.65倍，较去年同期上升56.9%；北洛河入渭河断面氨氮浓度超标1.87倍，较去年同期上升206.6%。
编辑： 张娟
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