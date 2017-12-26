咸阳机场增设艺术展览区 上百幅名家作品“走进”候机厅

为进一步优化旅客乘机环境，12月26日上午，西安咸阳国际机场“艺渡·心境艺术展”正式开幕。
上百幅艺术作品在候机出发厅及T2、T3连廊进行集中展示，旅客在候机的同时可以一饱眼福。
西部网讯（记者 李媛）12月15日，西安咸阳机场迎来了今年第4000万名旅客，客运增长量超过全国民航平均水平。为进一步优化旅客乘机环境，12月26日上午，西安咸阳国际机场“艺渡·心境艺术展”正式开幕，上百幅艺术作品在候机出发厅及T2、T3连廊进行集中展示，旅客在候机的同时可以一饱眼福。
记者了解到，此次展览囊括了多位艺术家上百余件作品，作品包括中国传统水墨、西方现代油画，有二维平面艺术和三维立体雕塑。据机场方面负责人介绍，此次展览将长期在机场进行，首次展览的作品主要以陕西画派代表作为主题，主题会在每两三个月更换一次。
在展览区，记者看到有国际著名雕塑家吴为山的代表作《问道》，这组作品取自《史记·老子韩非列传》中所记载的“孔子问道于老子”典故，生动地表现了两位文化先贤晤面的历史瞬间。当代雕塑家郅敏的系列雕塑《天象四神》也亮相本次展览。此外，展览还收录了许多当代油画艺术家的经典创作，作品分布在T2、T3航站楼的出发及到达厅。
西安咸阳国际机场党委书记汤小锋介绍，西安咸阳国际机场年旅客运送突破4000万，在此展览的艺术作品大多是陕西画派的代表作品，具有陕西元素，不仅仅带给旅客们美的享受，更是利用艺术语言传达出了中国历史、文化、天文等精神内涵。
编辑： 焦晓珊
娱乐曾多次以惊艳古装亮相的演员马苏在节目中“魂穿”杨贵妃，带领观众重回芬香馥郁的大唐，领略盛世文物的辉煌。12-26
娱乐几天后，胡杏儿老公Philip Lee（李乘德）在社交平台上晒出儿子的照片，夫妻俩抱着儿子十分温馨，这也是孩子正面照的首次曝光。12-26
娱乐郭采洁和古天乐早前合作《巴黎假期》后就一直有秘恋传闻，早前古天乐出席电影首映礼时，表示“不是事实我没有回应”否认传闻。12-26
娱乐明星夫妻现身机场: 赵雅芝、黄锦燊。12-26
娱乐黄轩主演的陈凯歌导演电影《妖猫传》全球首映，一组黄轩的“吸猫”主题大片也随之曝光。在黑白胶片的勾勒下，黄轩白衬衫、黑夹克的极简look呈现静谧质感。12-26
娱乐周冬雨凌晨现身机场，素颜现身 穿成“小黄鸭”12-26
娱乐在即将过去的2017年，传统的电视综艺和网络综艺可以说是平分秋色，电综爆款覆盖了娱乐类和文化类。12-26
娱乐由智冠控股集团独家冠名的2018西安广播电视台石榴花少儿春节联欢晚会第二场复赛活动，在西安广播电视台石榴花剧场隆重举办。12-25
娱乐据悉，陈婷为无锡人，1981年9月30日出生，曾是无锡舞蹈团舞蹈演员，传闻称曾在北京电影学院就读，是张艺谋再婚妻子。12-25
娱乐据悉，周杰伦2014年宣布和昆凌婚讯，转眼间时间已过了三年，两人现育有小周周和小小周，儿女双全，有了圆满的家庭生活。12-25
娱乐将一首出了名难唱的《我们说好的》演绎得直击人心，独特的嗓音直接“俘获”了张靓颖的心，也惊艳了现场观众，顺利讨教成功。12-25
娱乐由企鹅影视和笑果文化联合出品的《吐槽大会》第二季第3期昨日播出后，在社交网络引起了新一波热议。12-25