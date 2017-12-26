咸阳机场增设艺术展览区 上百幅名家作品“走进”候机厅

为进一步优化旅客乘机环境，12月26日上午，西安咸阳国际机场“艺渡·心境艺术展”正式开幕。

上百幅艺术作品在候机出发厅及T2、T3连廊进行集中展示，旅客在候机的同时可以一饱眼福。

西部网讯（记者 李媛）12月15日，西安咸阳机场迎来了今年第4000万名旅客，客运增长量超过全国民航平均水平。为进一步优化旅客乘机环境，12月26日上午，西安咸阳国际机场“艺渡·心境艺术展”正式开幕，上百幅艺术作品在候机出发厅及T2、T3连廊进行集中展示，旅客在候机的同时可以一饱眼福。

记者了解到，此次展览囊括了多位艺术家上百余件作品，作品包括中国传统水墨、西方现代油画，有二维平面艺术和三维立体雕塑。据机场方面负责人介绍，此次展览将长期在机场进行，首次展览的作品主要以陕西画派代表作为主题，主题会在每两三个月更换一次。

在展览区，记者看到有国际著名雕塑家吴为山的代表作《问道》，这组作品取自《史记·老子韩非列传》中所记载的“孔子问道于老子”典故，生动地表现了两位文化先贤晤面的历史瞬间。当代雕塑家郅敏的系列雕塑《天象四神》也亮相本次展览。此外，展览还收录了许多当代油画艺术家的经典创作，作品分布在T2、T3航站楼的出发及到达厅。

西安咸阳国际机场党委书记汤小锋介绍，西安咸阳国际机场年旅客运送突破4000万，在此展览的艺术作品大多是陕西画派的代表作品，具有陕西元素，不仅仅带给旅客们美的享受，更是利用艺术语言传达出了中国历史、文化、天文等精神内涵。

编辑： 焦晓珊