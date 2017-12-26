“初中男生遭5人围打”追踪：涉事中学校长被免

“秦都宣传”微博公告截图。

西部网讯 12月20日，咸阳古渡中学学生校外打架事件发生后，秦都区委区政府高度重视，责成公安和教育部门及时介入调查，要求公安部门迅速查清真相并予以从严处理，教育部门组成调查组进入古渡中学，根据调查情况对相关责任人进行严肃处理。同时，要求做好被殴学生及家属的情绪安抚和心理疏导，在全区各学校开展校园安全隐患排查工作，对学生开展预防校园内外暴力的安全专题教育，坚决杜绝此类事情发生。

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12月22日，公安部门分别对5名古渡中学九年级打人学生按照相关法律规定给予了严厉处罚，因涉及未成年人违法犯罪，处理详细结果不对外公布。古渡中学按照公安部门的处理意见，也分别对5名学生作出了严肃的纪律处分。

12月25日上午，教育局党委根据调查组调查情况，对学校相关负责人作出处理决定，对古渡中学校长予以免职处理；对古渡中学主管学校安全工作的副校长给予警告处分；对古渡中学政教处临时负责人诫勉谈话，并通报全区各学校；对参与打人的5名学生所在的班级班主任分别调离班主任岗位，并在全区通报批评。

目前，全区各学校正在认真开展校园安全隐患大排查工作，在师生中开展校园预防校园内外暴力事件专题教育活动。

编辑： 王瑜