安康汉江瀛湖渔港效果图。

西部网安康讯（记者 毛明博） 安康瀛湖景区建设再上新台阶。12月25日，包括安康汉江瀛湖渔港建设项目、流水农业综合体、香溪洞基础设施改造提升项目在内的10新建项目同时开工建设。由此，也拉开了推进安康瀛湖创建国家5A级景区的步伐。

近年来，随着游客对旅游产品的需求不断提升，瀛湖全域旅建设稳步推进，全面加快瀛湖水画小镇和流水古镇旅游服务设施建设成为瀛湖旅游发展的必然需要。

这次集中开工的瀛湖十大项目总投资5亿元，项目包括瀛湖唐家链子渔文化乡村旅游项目、安康汉江瀛湖渔港建设项目、流水农业综合体、流水一号街改造提升工程、流水滨湖商业街、香溪洞基础设施改造提升项目、安康瀛湖清泉温泉酒店综合改造提升工程、瀛湖智慧景区一期工程、安康瀛湖游船改造提升工程、安康瀛湖大坝旅游服务区改造提升二期工程，范围涵盖了香溪洞、瀛湖镇、流水镇等多个区域。

据了解，陕文投安文旅公司将在瀛湖镇桥兴村打造有特色的精品旅游扶贫示范村与滨水风情村。他们还将在流水镇建设陕南第一民俗特色街及富硒农业综合展示平台和特色休闲农业旅游街区。

陕文投安文旅公司董事长、总经理郝国庆表示，瀛湖十大项目集中开工标志着瀛湖进入新的建设高峰，工程建成后将更好展现瀛湖富硒文化、渔文化、水乡文化等陕南民俗特色，通过文化与旅游深度融合，力争在全国打响瀛湖文化旅游品牌，使瀛湖成为安康全域旅游发展的核心增长级。