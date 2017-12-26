话剧《平凡的世界》彩排于12月25日晚在西安人民剧院落下帷幕。

西部网讯（记者贺桐 刘望）伴随着全场一千多名观众数次雷鸣般的掌声，话剧《平凡的世界》彩排于12月25日晚在西安人民剧院落下帷幕。约4个小时的话剧演出中有笑点，有泪点，更有时代发展的气息，令来自全国各地的观众、文艺专家和演职人员沉浸其中，久久难以忘怀。

四小时大剧穿透时代巨变 观剧宛如重读小说

来自西安的王女士受朋友邀请，观看了本次演出。话剧中浓郁的陕北风情和剧情上的顺畅衔接令她印象深刻。“想要通过四个小时的话剧来展现几十年的时代发展，的确很不容易，但是通过改编剧情却顺畅的衔接下来，使用独白和朗诵大事年表的表现形式消除了时代剧变的突兀感，让人眼前一亮。”王女士说，除了剧情之外，演出的布景和演员的情感表达也非常的到位，让她非常感动。

党先生是西安一家机关单位的工作人员，他对《平凡的世界》这部小说非常的喜爱，因而在这部话剧搬上舞台的时候，他就决定报名来观看这次比赛。“小说我已经看了三遍了，而且每看一次都有不同的感受，尤其是最近看的这一次让我也有了新的思考。这场话剧令我印象深刻的则是演员对孙少安这个人物的性格把握，我觉得跟小说描述十分接近，让我有一种重读小说的感觉。”党先生说，除了演员的表演之外，现场的碌碡、窑洞等舞台细节的设计，让人感觉很亲切。

碌碡与窑洞展示“生活的碾压与人性的重生”

“文学作品想要搬上舞台，编剧就应当用心去做，站在文学巨人的肩膀上，凭借一颗敬畏之心把文学转换成舞台语言。”中国戏剧家协会副主席，《平凡的世界》编剧孟冰说，“我经历过小说所描写的这个时代，我在编剧时会回想到自己年轻时的经历，因而在改编时也融入了自己的理解，倾注了时代的精神和社会情感。”孟兵表示，不同时代、不同层次、不同经历的人感受都不一样，他希望年轻人对剧中人物的人生历程产生思考，在享受当前幸福生活的同时，能够对自身的责任、使命和价值观产生新的认识。

陕西人民艺术剧院院长李宣透露，因为时间紧张，演员完整的对戏只用了三天时间，最后一次对戏一直坚持到了凌晨4点半，非常辛苦。“路遥先生的小说激励了全国几代人的成长，观众对陕西文艺搬上舞台也抱有很大的期待，所以我们感觉到压力比较大，有压力也有动力，我们对这部戏依然有十足的底气。”

李宣表示，作现实主义题材的话剧，《平凡的世界》描述的时代与当前更为接近，包含了信息时代的展示，演员表现的手法与当前生活相接轨，更有时代感。“我们的音乐和舞美设计也有丰富的内涵，比如以碌碡为背景的设计，展示出了生活的碾压与人性的重生，用不同时代的流行音乐作背景，展示出了时代的声音和社会发展的步伐。”

李宣透露，目前已经收到境内外142场演出的邀请，其中包括国内71家剧场和国外20场演出，档期持续三年之久。首次正式演出将于2018年元月初在北京拉开帷幕，门票已经售磬，在西安的四场演出门票也已售罄，在天津演出的门票已经售出80%，石家庄的演出门票已于近日开始发售。

最大限度保留人物与情节 剧组重回“双水村”

话剧《平凡的世界》改编自路遥的同名小说，是以中国70年代中期到80年代中期的十年变革为背景，以孙少安和孙少平两兄弟的生活为中心，通过复杂的矛盾纠葛刻画了当时社会各阶层众多普通人的形象。其中，主人公们的劳动与爱情、挫折与追求、痛苦与欢乐、日常生活与巨大社会冲突交织在一起，深刻地展示了普通人在大时代历史进程中走过的艰难路程，传达了中华民族千百年来“自强不息、厚德载物”的精神内涵。

小说《平凡的世界》不仅在当年引起全社会的巨大反响，在路遥去世后的25年时间里，这部获得矛盾文学奖的巨著，仍被一代又一代的年轻读者列为对他们人生影响最大的文学作品。《平凡的世界》是诞生于陕西的现实主义题材小说，曾获得过茅盾文学奖，在乡土文学史上占据着举足轻重的地位。

话剧剧本由中国戏剧家协会副主席、著名剧作家孟冰编剧,宫晓东导演，陕西人艺老中青三代实力演员打造，最大限度的保留了小说中主要人物和情节线索，用文学名著舞台化的方法保留住经典，同时让舞台对小说的精神重新梳理，10月份，话剧剧组在西安组建后，全组人员曾赶往延安市延川县路遥先生当年成长生活过的地方进行采风活动。延川县也是小说里原西县的原型，采风的重要地点郭家沟更是小说里“双水村”的真实写照。