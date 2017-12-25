男子因找不到快递火气大，连踹菜鸟驿站女店员。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 田啸天） 12月24日晚，西安西沣路附近的菜鸟驿站金堆城店内不平静，这里有人动起了拳脚。

踹人男子是取快递的顾客，而被踹女子小杨是该驿站工作人员。

驿站张店长：“显示快递送到我们这里了，但是没收到提货码，网不好还是咋了，短信应该没发出去，该男子查物流信息显示到我们这了。”

驿站女店长：“小杨没查到，因为是新来的，不懂。她就说让我们店长给你查，我正查的过程中，男子一直骂小杨，后来小杨就说，我又没说你啥，你还敢打我，然后男子就说我打你，我就打你了。”

小杨：“我第一时间就感觉我被欺负了，我肯定要维护我的人格，做服务的也是人，我自始至终没有骂他。”

编辑： 王瑜