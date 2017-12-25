商洛一贫困户资格被卡，名下莫名有辆车成缘由。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 张刚） 名下有车，这是很多年轻人的奋斗目标，可是来自陕西商洛农村的小陶却为此烦恼不已，因为这影响了他的另一件大事。

在西安打拼的小陶，来自商洛山阳县双坪镇芦园村，这几天，村里的贫困户都在网上审核资格，如果审核通过，就可以分到新的安置房。

小陶：“我听到这个消息很高兴，因为我也是贫困户，但是我舅给我打电话说，我的审批未通过。”

小陶说自己这几年都是村里贫困户，怎么这次审核的时候卡了壳。

小陶：“审批说我的名下有一辆车。”

小陶说自己和媳妇平时就靠摆地摊为生，买车的事想都不敢想。

小陶：“我名下从没有就没有过车。”

可是老家把他作为贫困户审核的表格发来一看，显示的确有一辆西安牌照的比亚迪轿车,小陶到西安交警支队车管所再去查询，发现在2009年1月13号，有人用他的信息，注册了一辆下线的出租车，车牌号是陕A232QS。

小陶：“谁拿这车做违法的事情咋办，这辆车影响了我的扶贫审核，人家贫困户都分房呢，我分不到咋弄。”

小陶回忆，自己并没有把身份证借给别人注册车辆，只是之前丢过身份证，但未挂失，那么这辆车究竟怎么注册到自己名下的，他随后来到了车管所询问，一名民警告诉他，这辆车的确是车管所给注册的。

记者：“这个注册的时候不用审核注册人信息吗？”

委托代理：“都可以嘛，还审核身份信息。”

记者：“这个注册的时候，有没有委托信息？”

委托代理：“我现在说不来，当时咋办的我现在说不来，说不定你本人来的，这咋能说清。”

由于这辆车已经达到了强制报废的状态，但逾期没有办理注销手续，民警建议小陶做车辆注销的公告，这样，车辆的登记证书、号牌和行驶证都会作废。

编辑： 王瑜