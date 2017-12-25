半挂车货物突然掉落，砸伤路边男子导致双腿受伤。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 李逸超） 今天（12月25日）中午一点左右，西安东郊十里铺北路上，有一辆半挂货车的货物从车上掉落，其中有一件砸中了路边的一名男子。
目击者：“我听到一声巨响，我以为是撞车了。我出来就看见人已经躺在这里了，砸到人了。”
从现场目击者提供的画面中，可以看到这名男子躺在绿化带中，双腿受伤严重。据伤者同事说，伤者今年28岁，今天中午吃完饭后，准备去前面的公交车站乘坐公交车，不料却遭此横祸。
记者到达现场时，伤者已经被送往医院救治，但是在现场仍然可以看到斑斑血迹。
现场散落货物的铭牌上显示，这辆半挂车所载的货物是冷轧钢板，每一卷冷轧钢板的重量约为八吨。而这滑出的三卷冷轧钢板，均对路面造成了不同的损害。其中还有一卷冷轧钢板从车上滚下，破坏道沿后停在了非机动车道上。
下午三点左右，吊车将现场散落的三卷钢板初步清理完毕，道路恢复正常通行。目前事故具体原因辖区交警灞桥大队正在调查之中。
编辑： 王瑜
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