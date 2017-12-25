西安北郊住宅楼9层起火 女子家中阳台坠下身亡

北郊住宅楼9层起火，女子家中阳台坠下身亡。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 张欣然 岳海云）今天（12月25日）上午10点多，在西安北郊一住宅楼发生火情，而就在着火的时候，一名女子坐在着火屋子的窗台上。
记者：“今天上午10点多在西安浐灞半岛小区a10区一住宅楼的2单元9层，也就是我身后这个单元的9层发生了火情，也就是那户没有窗户周围黢黑一片的阳台所在的住户。而就在着火的时候，一名女子坐在窗户边最后坠落到楼下也就是这个位置，虽然现场已经被清理干净，但是在几米开外地地方还有斑斑血迹。”
住户1：“今天上午10点多，一个女的跳下来了。”
住户2：“应该是她一个人在家，然后坐在窗户边呆了一会，脸和身上都被熏黑了。手一松就跳下来了，当时就死了。”
住户3：“好像这还是租的房子。”
住户4：“这个女的应该不超过40岁。”
据目击者所说，着火后女子在阳台窗户上逗留了很久才坠落的。
记者：“现在我们就来到了事发的九楼一进到这层就可以看到楼道已经被熏得漆黑再往这边这里应该就是事发的地点。现在大家可以看到，家里面全是黑的，分辨不出具体的物件是什么。而女子当时应该就是从这扇飘窗的窗户坠楼的。”
这是一个两室的户型，而在卧室的阳台上，还飘荡着主人晾晒的衣物。
记者：“虽然已经距离大大火被扑灭已经有几个小时了，但是我在里面仍能感受到火后的余温。”
到底这是一场意外，还是如大伙所说的那样，另有其他隐情呢，现在西安公安浐灞分局已经在对火灾中的女子坠楼事件详细调查。
编辑： 王瑜
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